Sami izbiramo svoje izkušnje

Našo svobodno voljo omejujejo le naše odločitve. »V trenutku, ko nismo več svobodni. Izbira prinese omejitve – zato je cilj razsvetljenja stanje, v katerem sprejmemo vse, dobro in slabo, kar se nam dogaja, in sveta ne dojemamo več dualno, črno-belo. Popolnoma svobodni smo namreč, le ko spimo in možgani delujejo v theta stanju. Takrat v stiku z višjim jazom nezavedno izberemo svoj načrt za naslednjih nekaj dni. Odločimo se za določene izkušnje, ki se nam bodo zgodile.

Če pojasnimo s primerom železniške postaje: ko smo na njej, imamo svobodno voljo, ko pa izberemo vlak in smo na njem, nimamo več dosti izbire. Šele ko prispemo na cilj, smo spet svobodni, dokler spet ne izberemo novega vlaka. Šamani pravijo, da so že tisočkrat opazovali to zakonitost, saj lahko vidijo energijo in kako ljudje v spanju izberejo, katero zaporedje informacij si bodo naložili, da bi si v življenju ustvarili izkušnjo, ki jo iščejo.