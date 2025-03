Šamanske prerokbe: vrnitev varuhov Zemlje

Šamani v Andih so napovedali konec časa in novo zoro človeštva. Njihove prerokbe napovedujejo kaos in vzpon novega človeka, 'homo luminusa', pravi šaman Alberto Villoldo, in konec nemirov. Ne smemo se več enačiti s tem, kar smo nekoč bili, ampak s tem, kar bomo postali čez 10.000 let, piše.

Leta 1950 so se zboru šamanov pridružili tujci, ki so jih prepoznali kot visoke svečenike, imenovane laika, varuhe Zemlje, ki so izginili po vdoru Špancev. Ti premorejo modrost, znano kot štirje uvidi. Zemlja, ljudje, kiti, skale, zvezde, vse naj bi bilo sestavljeno iz vibracij in luči. Nič materialnega ne obstaja, vse so le sanje, ki jih ljudje projiciramo v svet. Spoznali so, da je znanje o tem, kako lahko ljudje 'prisanjajo svet v obstoj', izjemno močno, a predmet zlorab, zato so ga skrili. Španci so jih preganjali in pobijali, pobegli visoko v Ande pa so, odrezani od civilizacije, čuvali znanje tisoče let. Iz osame so prišli, da bi pomagali človeštvu v težkih preizkušnjah. »Ljudje zdaj razumejo, da je materialno le zgoščena svetloba.

Vsi čutimo nemir na fizični, čustveni in energijski ravni, saj se bližamo kvantnemu skoku kolektivne zavesti,« pravi Villoldo. »Zavedamo se, da je dobro, da ga izvede čim več ljudi, da dosežemo kritično maso in se takoj premaknemo naprej, v nov svet, ki smo ga ustvarili.«