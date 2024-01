Šamanske modrosti

Vzhodna smer neba je povezana s tem, kar bomo šele postali, pravijo šamani. Predstavlja jo orel, ki nam prinaša vizijo, jasnost in uvide v situacijo. Ta veličastna ptica ima v sebi močno srce, uči nas, da vidimo svet z očmi, a skozi srce, pojasnjuje šaman Alberto Villoldo. Orel nam omogoča, da se dvignemo nad zemeljske bitke, ki zasedajo naše dni, ter nam jemljejo energijo in pozornost. Na orlovih krilih se lahko dvignemo nad trivialnosti vsakdana in poletimo bližje k nebesom. Za orla 99 odstotkov resničnosti predstavlja zavest, en odstotek pa materija. Njegov jezik je energija, možgani pa delujejo na ravni, ki jo nevroznanstveniki imenujejo božji možgani.

Orli so med največjimi pticami na Zemlji. Zelo malo energije potrebujejo, da letijo res visoko. Zavesljaji njihovih kril so dolgi, da ohranjajo energijo. Vidijo petkrat bolje kot mi, zato opazijo predmete tri kilometre daleč, UV-svetlobo in barve pa prepoznavajo lažje od ljudi, še doda.