Šamanska sončna kopel

Kamilica je pomembna rastlina v mnogih starodavnih tradicijah – povezujejo jo z energijo in akcijo, z ognjem. Šamani menijo, da je v njej ujeto samo sonce, tako prinaša veselje in sprošča tesnobo, če jo pijemo v čaju. Uporabljamo jo lahko tudi za očiščevalne namene, in sicer kot zeliščni poparek, ki spere z nas negativnost ter nam prinaša radost. Tovrstno duhovno zeliščno očiščevanje poznajo tako na Karibih kot v ZDA, v ta namen pa uporabljajo lokalne rastline, ki jim predajajo svoje blagoslove.

Če ste utrujeni, če ste bili v množici ljudi, ki vas je posrkala vase, je smiselno, da sperete s sebe energijske ostanke dogodka, prav tako tudi po prepiru, šoku, napornih dogodkih, sestankih in podobno. Kamilice dajte v lonec vode in jo zavrite. Odstavite, pokrijte z gazo in kamilice namakajte 10 minut. Odstranite pokrov in pustite, da se voda popolnoma ohladi. Odstranite cvetje in prelijte tekočino v vrč. Stopite pod prho in jo polijte po sebi, da teče z glave navzdol, pri tem pa dovolite, da spere negativno energijo ter vam svojim vonjem prinese spodbudo sončnih žarkov tudi v hladnem delu leta.