Šaman opozarja: dokler čakamo na rešitelja, v sebi kopičimo negativnost

Je ujeta energija, ki ni bila sproščena iz čustvenega ali fizičnega telesa. Um se je oklepa, ker čaka, da jo bomo pospremili v ljubezen.
Fotografija: Travma je kot portal do čustev iz preteklosti, ki želijo pritegnili našo pozornost, da bi jih ozavestili in šli naprej. FOTO: M-a-u/Getty Images
Travma je kot portal do čustev iz preteklosti, ki želijo pritegnili našo pozornost, da bi jih ozavestili in šli naprej. FOTO: M-a-u/Getty Images

M. B. Z.
14.09.2025 ob 10:10
Šaman Durek pravi, da je nerešena travma kot magnet za duhove, saj resonira na podobni frekvenci kot njihove nerešene zadeve. Za travmo je sicer značilno, da vodi naše življenje v smer, da se nenehno potrjujejo prepričanja, ki stojijo za njo. Če imamo npr. podzavestno prepričanje, da želimo biti jezni na ves svet, potrebujemo razloge za jezo, s katerimi nam bo življenje postreglo.

»Travma bo nato pritegnila duše iz podzemlja, ljudi, ki nas bodo izdali, dogodke, ki nas bodo ujezili, medtem pa nam šepetala v uho, da imamo dovolj razlogov za bes. Travma je namreč ujeta energija, ki ni bila sproščena iz čustvenega ali fizičnega telesa. Um se je oklepa, ker čaka, da jo bomo pospremili v ljubezen. Hkrati je travma portal do čustev iz preteklosti, ki želijo pritegnili našo pozornost, da bi jih ozavestili, predelali in šli naprej. Težava je, da namesto tega čakamo, da nas bo nekdo rešil, energije pa se ugnezdijo v nas in ustvarijo negativno prepričanje, ki postane spirala negativnih odločitev, ki programirajo našo prihodnost. In privabljajo tudi s tem povezane duše,« pravi.

