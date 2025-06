S spolnostjo je dobro počakati

Guruji pravijo, da so vsi odnosi na Zemlji karmični, večina jih je zelo prefinjeno dogovorjenih, da bi lahko spoznavali sebe na odru življenja. Karma pomeni, da smo v preteklosti že delovali z mislimi, dejanji, odzivi, ki so ustvarili osnovo za vse ljudi, ki jih srečamo. Nekateri so bežni, lekcije so hitreje usvojene, naši 'izpiti' manj težki, v druge se moramo poglobiti. Če nas npr. vleče v odnos, v katerem je veliko drame in bolečine, je to pomemben izpit na fakulteti življenja, ki smo ga najverjetneje pisali že večkrat, a vsakič padli. Privlak je zato tako močan, ker bo lekcija za nas globoko transformativna. So pa vsi dogovori do neke mere karmični, tudi to, da te najboljši šef vzame v službo in se z njim dobro razumeš, je dogovor. Ne smemo torej pozabiti na pozitivno karmo, kajti vsi si izberemo nekaj težkih, a tudi nekaj lažjih lekcij.

Opozarjajo sicer, naj se v odnose, tudi s sorodno dušo ali dušo dvojčico, ne zapletemo takoj. Skozi sorodne odnose namreč srečamo sami sebe, v drugem še globlje prepoznamo svoje največje strahove, bolečine, dvome itd. Zato se pred zvezo pol leta samo družimo in se veliko pogovarjajmo, saj lahko tako par že prej predela veliko balasta, ki ga moramo vsi počistiti, da bo njuna pot lepša, ko bo prišlo npr. do prvega poljuba. Toda ljudje pogosto hitimo v odnose in se takoj telesno prepletemo, čeprav moški, ko vstopi v žensko telo, odtisne vanj vse svoje prednike in nerešene vsebine. Potem se ta karma izčiščuje v odnosu, namesto da bi jo vsak sam predelal že prej. Ženska se zaplete v čustva in intuitivne zaznave ter jih predeluje za oba, ker je bolj senzibilna. A če ni dovolj zrela in ne razume tega procesa, bo to povzročilo čustveno frustracijo, s katero bo obremenila partnerja, ujela se bosta v začarani krog. Če v zvezo ne hitita, lahko po drugi strani z distanco in treznostjo lažje razrešita vsak svoje vsebine in ona ne dela njegove domače naloge.