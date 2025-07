S kristaloterapijo proti tesnobi in strahu

KOVELIN je kristal, ki vam lahko pomaga v času t. i. temne noči duše, da najdete pot k višji energiji. Jasno vam bo pomagal videti, kaj se skriva v senci, da bi to pozdravili. Ko boste ozavestili problem, vas bo podprl v zavedanju in vam dal moč. Obsidian vas bo energijsko in psihično zaščitil, ko se boste soočali s svojimi strahovi in senco. Odstranil bo občutek sramu. V čustveno pomoč vam je lahko tudi lunin kamen, ki prinaša luč v temo. Podprl vas bo, okrepil intuicijo ter vam omogočil, da vidite širšo sliko. Pomiril in obdal z ljubeznijo vas bo roževec. Držite ga nad srcem in začutite njegove blagodejne vibracije, ko jih potrebujete.

Lahko izvedete tudi ritual s kristali. Prižgite svečo, ki predstavlja duha. Pokličite vodnike, ki vas bodo zaščitili. Če ste desničar, v levi roki držite obsidian ali kovelin, v desni lunin kamen ali roževec za čustveno podporo. Dihajte, povežete se s svojim strahom. Dovolite si ga začutiti. Vprašajte ga, kaj sta njegov namen in sporočilo, kaj vam kaže. Poglejte, kako se izraža v vašem življenju, nato ga obdajte s sočutjem in ljubeznijo. Začutite v vsaki celici telesa, kako počasi raztapljata vašo senco. Odprite oči, nato pa v praksi sprejemajte ljubeče odločitve, ki vas podpirajo. Če se strah ponovi, spet odkrijte njegovo sporočilo in ga peljite v luč.