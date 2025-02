S čim so povezane bolezni

Guruji in energijski terapevti boleče grlo in dihalni sistem povezujejo z odnosi. Skozi grlo se razkrijejo človekovi strahovi. Hripavost pomeni obžalovanje povedanega, lahko nečesa ne izrazimo. Pri angini imamo težave s požiranjem tega, kar nam je nekdo storil ali rekel.

Bolečina v glavi lahko nakazuje, da nam način življenja in razmišljanja ne ustreza, naši cilji niso dobri za nas. Glavoboli predstavljajo neskladje med našim notranjim hotenjem in vsakdanjim življenjem.

Želodec predstavlja sposobnost gostoljubja do druge osebe. Prejemanje pomeni odrekanje, pasivnost, predajo, hkrati imamo težavo pri doživljanju čustev pri njihovem prebavljanju. Ne moremo se spoprijeti s svojo jezo.

Navznoter obrnjena ukrivljenost hrbtenice kaže težo družine, prepričanj in družbe. Dom človeka ne deluje pravilno. Ukrivljenost navzven pa, da oseba čuti težo sveta na svojih ramenih. To se zgodi pretirano miselno naravnanim ljudem, ki bi radi spremenili svoj svet, a tega ne zmorejo. Ljudje, ki pokorno ubogajo, a navzven dajejo vtis avtoritete, imajo pogosto togo in bolečo hrbtenico, denimo v vojski. Ljudje z bolečinami v hrbtu sprejmejo položaje, ki jih prostovoljno ne bi. Rešitev je delo na notranji trdnosti in grajenje integritete.