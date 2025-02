Ruska astrologinja razkriva: posebni ljudje se rojevajo v teh treh znakih

Evgenija Juvaševna Davitašvili, bolj znana kot Džuna, je bila ruska zdravilka in astrologinja, ki je slavo pridobila v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja.

Rojena je bila 31. avgusta 1964 v Tbilisiju, v takratni Sovjetski zvezi, umrla je leta 2015, pred tem pa podala nekaj zanimivih napovedi in opazk.

Med drugim je pojasnila, v katerih astroloških znakih se rojevajo res posebni posamezniki, piše Žena.rs.

Izpostavila je naslednje tri:

Lev

Levi ne odnehajo, dokler ne dosežejo cilja. Četudi jim spodleti, hitro oblikujejo nov načrt in gredo naprej. Včasih so rojeni v tem znaku na poti do uspeha brezobzirni in nesramni.

Če poznate koga, ki je po horoskopu lev, se boste najbrž strinjali, da je, tako kot vsi pripadniki tega znaka, izjemen strateg.

Njihova sposobnost čakanja na pravo priložnost ali zaslužene rezultate je prav neverjetna. Prav tako kot sposobnost levov, da ne glede na okoliščine, prevzamejo nadzor.

FOTO: Shutterstock

Oven

Življenje ovna je kot vožnja z vrtiljakom, za kar je zaslužen značaj rojenih v tem znaku.

Ti si vedno želijo vse naenkrat. Pri tem radi pozabljajo, da življenje ni idealno in da ne živijo v deželi čudežev.

Kljub temu lahko kombinacija njihove drznosti in spleta okoliščin prinese izjemne rezultate.

Pripravljenost ovna na kakršen koli izid in tudi žrtvovanje je veliko zagotovilo njihovega uspeha, je menila astrologinja.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Riba

Džuna je opozorila, da mnogi brez upravičenega razloga podcenjujejo ta znak. Velikokrat se ribe podcenjujejo celo same.

Vendar te z lahkoto obvladajo vse izzive, ne marajo konfliktov in brez težav dosegajo cilje.

Rojeni v znaku rib razmišljajo hitro, dobro analizirajo situacije in so zaradi natančnih ocen dogodkov vedno korak pred drugimi.