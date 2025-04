Romantika jim ni ravno pisana na kožo: horoskopski znaki, ki niso najboljši ljubimci

Ljubezen in romantika niso vsem naravne. Medtem ko nekateri uživajo v nežnih gestah, pozornosti in čustveni povezanosti, so drugi pri tem precej zadržani. Nekateri težko izražajo svoja čustva, niso nagnjeni k toplim besedam ali pa preprosto ne razumejo pomena drobnih pozornosti v ljubezenskih odnosih.

To ne pomeni, da ne znajo ljubiti, temveč da to počnejo na način, ki se lahko drugim zdi hladen, distanciran ali celo površen. Po astrologiji so ravno ljudje, rojeni v naslednjih treh horoskopskih znakih, tisti, ki niso najbolj romantični.

Kozorog

Kozorogi so resni. FOTO: Gettyimages

Kozorogi so resni, racionalni in osredotočeni na cilje, zato so čustva pogosto na drugem mestu. V zvezi jim je najpomembnejša stabilnost, ne pa izbruhi nežnosti.

Ljubezen izražajo na praktičen način, pogosto skozi dejanja, vendar redko skozi romantične geste. Mnogi jih dojemajo kot hladne ali čustveno nedostopne, čeprav se za to fasado skriva globoka zvestoba, ki je ne izražajo zlahka. Kozorogi ne marajo neumnosti, a zaradi tega pogosto spregledajo male stvari, ki ohranjajo iskrico v odnosu.

Devica

Device so analitične. FOTO: Bernard Bodo Gettyimages

Device so analitične, previdne in nagnjene k pretiranemu razmišljanju, kar jim otežuje sproščenost v ljubezni. Njihova potreba po redu in nadzoru pogosto ubija spontanost, zato jim romantika deluje nepraktično ali celo neiskreno.

Čeprav so lahko zelo pozorni partnerji, redko pobudo prevzamejo sami in se ne predajajo izbruhom strasti. Svoja čustva izražajo skozi drobne, koristne geste, vendar jim pogosto manjka čustveni 'korak naprej', ki bi partnerju pokazal globino njihove ljubezni. Njihova zadržanost lahko deluje kot nezainteresiranost, čeprav to ni nujno res.

Vodnar

Čustva dojemajo skozi racionalno prizmo. FOTO: Guliver/getty Images

Vodnarji se ne ujamejo najbolje v klasične predstave o ljubezni. Čustva dojemajo skozi racionalno prizmo in se redko prepuščajo romantičnim klišejem. Namesto nežnih besed in objemov ponujajo intelektualne pogovore in zanimive poglede na svet.

Zanje ljubezen ni nujno povezana s fizično bližino ali vsakodnevnimi izrazi pozornosti, zaradi česar jih lahko drugi dojemajo kot hladne ali nezainteresirane. Kljub temu so lahko zelo zvesti partnerji, vendar njihova čustvena distanca otežuje globlje povezovanje v razmerju, poroča index.hr.

Kaj pa vi? Se strinjate s tem horoskopskim vpogledom ali poznate koga, ki je izjema?

Preberite še: