Roka za zaščito prinaša srečo in varuje pred zlom

Ime hamsa izhaja iz arabske besede khomash, kar pomeni pet prstov roke, imenujejo jo tudi Marijina ali Fatimina roka. Prinaša srečo, varuje pred zlom, ščiti nas pred nevarnimi situacijami, nam daje moč in poskrbi za vitalnost.

V Egiptu so jo nosili, da bi pritegnili in ohranili srečo. Že v starem Babilonu je bila roka z iztegnjenimi prsti simbol sreče. Pri mnogih narodih je bila iztegnjena ali dvignjena roka simbol moči, slika roke pa je ponekod celo predstavljala boga. Podobe rok so bile pogoste tudi na vladarskih žezlih ali orožju, na primer mečih. Vse so imele sporočilno vrednost božanske moči.

Stisnjena pest z iztegnjenim kazalcem lahko pomeni zaščito pred uroki. V nekaterih drugih kulturah nas poleg urokov ščiti še pred nesrečno usodo, če je iztegnjena navzdol, prinaša izobilje in plodnost ter srečno usodo. Ponekod zaščito pred zlom nudi roka z razširjenimi prsti, srečo roka s skupaj stisnjenimi prsti. Na splošno pa roka pomeni, da bo imel tisti, ki jo nosi, srečo.

Najbolj znana roka v krščanstvu je desna iztegnjena dlan, ki jo poznamo kot Marijino roko. Že dolga stoletja velja za simbol ženstvenosti, ki ima tudi posebno moč. Ščiti pred silami zla in uroki ter privablja uspeh. Velja tudi, da ima zdravilno moč za vsakogar, ki jo nosi ali jo ima obešeno doma.

Razširila se je kot amulet

Prvi zapisi o roki kot simbolu segajo v Mezopotamijo, kjer so našli veliko primerkov razprte desne dlani, podobne hamsi. V Egiptu je roka z dvema iztegnjenima prstoma in palcem predstavljala Izido, boginjo ljubezni, plodnosti in medicine, ter Ozirisa, egipčanskega boga plodnosti in izobilja. Palec je bil simbol njunega otroka, Hora.

Na sredini dlani se je sčasoma začelo pojavljati oko, ki je simbol božjega očesa. FOTO: Nito100/Getty Images

V srednjem veku se je roka razširila kot amulet. Imeli so jo obešeno doma na zidu ali jo nosili v obliki obeska, bodisi na ogrlici ali zapestnici. Podoba roke je lahko natisnjena na papir, svilo, pergament, obstaja tudi v obliki obeskov. Najpogosteje so zlati, v kombinaciji z biseri. Nositi jih je treba okoli vratu ali v obliki broške za srečo.

Na sredini dlani se je sčasoma začelo pojavljati oko, ki je simbol božjega očesa. Gre za simbol, ki predstavlja oko, ki vidi vse. Na sredini dlani se včasih pojavi riba, ki naj bi bila odporna proti urokom in tudi simbol sreče.

Tudi v izjemno bogati indijski kulturi ima pomembno mesto, saj predstavlja pet prstov, pet elementov narave in pet človekovih energijskih točk oziroma čaker. Njihovo prepričanje je, da so roke vir zdravilstva. Mudre predstavljajo jezik rok ter gibov, ki omogočajo oživitev telesnih energijskih tokov.

Prepričani so namreč, da je izvor vseh bolezni človeškega telesa neravnovesje energij, posledično jih lahko ozdravimo s pravilnim položajem prstov na roki. Vsak prst namreč predstavlja različne energije in elemente. Mezinec je simbol vode in svete čakre, se pravi trebuha, prstanec predstavlja Zemljo in korensko čakro, kazalec je simbol zraka in srčne čakre, palec ognja in sončnega pleteža ter sredinec simbol grlene čakre.