Rojeni v teh mesecih kariero postavljajo pred partnerja

Nič ni narobe, če se vam delo zdi zelo pomembno in če imate velike sanje, v katere vlagate mnogo truda. Narobe pa je, če zato trpijo najbolj intimni odnosi.

In rojeni v teh mesecih leta kariero praviloma postavljajo na prvo mesto.

April

Rojeni aprila so ambiciozni. Niti sekunde dneva nočejo zapraviti po nepotrebnem, zato poskušajo biti kar najbolj produktivni. Prepričani so, da morajo vsak prosti trenutek, čeprav bi ga lahko izkoristili za druženje s partnerjem, sprostitev in skupno preživljanje časa, vložiti v kariero.

Četudi si ljudje, rojeni v tem mesecu močno prizadevajo, da bi osrečili svoje partnerje, jih delo pogosto odvrne od te namere. Pustijo, da jih popolnoma prevzamejo velike sanje, zato potrebujejo partnerja, ki razume, kako pomembno je zanje delo, jih podpira in ne zameri, če za nekaj časa izginejo.

FOTO: Gettyimages

Avgust

Tisti, rojeni avgusta vedno izberejo sebe, svoje interese in nikoli ne bi zavrnili zanimive poslovne priložnosti.

Zato v življenju čakajo na nekoga, ki razume, da bo pri njih praviloma na prvem mestu delo.

Potrebujejo partnerja, ki sprejema njihovo delovno etiko in je, namesto da bi jim to zameril, ponosen na trud, ki ga rojeni avgusta vlagajo v doseganje ciljev.

FOTO: Kateryna Onyshchuk/Gettyimages

September

Osebe, rojene septembra, so modre in z glavo na pravem mestu. To so učinkoviti in zanesljivi posamezniki, zato so odlični zaposleni in vodje. So tudi perfekcionisti, ki se vedno želijo dokazovati. Verjamejo, da zmorejo vse, posledično pogosto prevzemajo preveč obveznosti.

Govorijo si, da bodo uskladili dolge delovne ure in imeli dovolj časa tudi za partnerja, vendar to ni vedno mogoče. Sicer se trudijo partnerju dati občutek, da na njihovi lestvici prioritet ni nižje od dela, a praviloma jim to ne uspeva najbolje.

FOTO: Gettyimages

December

Ljudje, rojeni decembra vsak dan trdo delajo. V kariero vlagajo čisto vse: čas, voljo, energijo.

Za odnose jim sicer ni vseeno, trudijo se, da lahko podpirajo svoje partnerje in jim zagotovijo vse, kar si zaslužijo, a v tej nameri včasih pozabijo, da so pristni in tesni odnosi vendarle pomembnejši od tistega, kar jim omogoča zasluženi denar, opozarja portal Zodiac helps.