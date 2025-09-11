ODNOSI

Rojeni v teh mesecih kariero postavljajo pred partnerja

Za osebe, rojene v določenih mesecih leta, sta partner in družina vedno na drugem mestu.
Fotografija: FOTO: Gettyimages
Odpri galerijo
FOTO: Gettyimages

M. Fl.
11.09.2025 ob 06:00
M. Fl.
11.09.2025 ob 06:00

Nič ni narobe, če se vam delo zdi zelo pomembno in če imate velike sanje, v katere vlagate mnogo truda. Narobe pa je, če zato trpijo najbolj intimni odnosi.

In rojeni v teh mesecih leta kariero praviloma postavljajo na prvo mesto.

April

Rojeni aprila so ambiciozni. Niti sekunde dneva nočejo zapraviti po nepotrebnem, zato poskušajo biti kar najbolj produktivni. Prepričani so, da morajo vsak prosti trenutek, čeprav bi ga lahko izkoristili za druženje s partnerjem, sprostitev in skupno preživljanje časa, vložiti v kariero.

Četudi si ljudje, rojeni v tem mesecu močno prizadevajo, da bi osrečili svoje partnerje, jih delo pogosto odvrne od te namere. Pustijo, da jih popolnoma prevzamejo velike sanje, zato potrebujejo partnerja, ki razume, kako pomembno je zanje delo, jih podpira in ne zameri, če za nekaj časa izginejo.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Avgust

Tisti, rojeni avgusta vedno izberejo sebe, svoje interese in nikoli ne bi zavrnili zanimive poslovne priložnosti.

Zato v življenju čakajo na nekoga, ki razume, da bo pri njih praviloma na prvem mestu delo.

Potrebujejo partnerja, ki sprejema njihovo delovno etiko in je, namesto da bi jim to zameril, ponosen na trud, ki ga rojeni avgusta vlagajo v doseganje ciljev.

FOTO: Kateryna Onyshchuk/Gettyimages
FOTO: Kateryna Onyshchuk/Gettyimages

September

Osebe, rojene septembra, so modre in z glavo na pravem mestu. To so učinkoviti in zanesljivi posamezniki, zato so odlični zaposleni in vodje. So tudi perfekcionisti, ki se vedno želijo dokazovati. Verjamejo, da zmorejo vse, posledično pogosto prevzemajo preveč obveznosti.

Govorijo si, da bodo uskladili dolge delovne ure in imeli dovolj časa tudi za partnerja, vendar to ni vedno mogoče. Sicer se trudijo partnerju dati občutek, da na njihovi lestvici prioritet ni nižje od dela, a praviloma jim to ne uspeva najbolje.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
 

December

Ljudje, rojeni decembra vsak dan trdo delajo. V kariero vlagajo čisto vse: čas, voljo, energijo.

Za odnose jim sicer ni vseeno, trudijo se, da lahko podpirajo svoje partnerje in jim zagotovijo vse, kar si zaslužijo, a v tej nameri včasih pozabijo, da so pristni in tesni odnosi vendarle pomembnejši od tistega, kar jim omogoča zasluženi denar, opozarja portal Zodiac helps.

Preberite še:

 

Štirje najpogosteje napačno razumljeni astrološki znaki
Zaradi svoje zapletene in pogosto nasprotujoče si narave, je rojene v nekaterih astroloških znakih včasih, ali pogosto, težko razumeti.

 

Astrološki znaki z jeklenimi živci
Rojeni v nekaterih astroloških znakih se lahko pohvalijo v veliko mentalno močjo.

 

Jaz, jaz in samo jaz: trije najbolj sebični astrološki znaki
Vsakdo je kdaj sebičen, to je povsem normalno in človeško, a nekateri so preprosto veliko pogosteje kot drugi.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

kariera astrologija delo horoskop ljubezen

Priporočamo

Nočna srhljivka v Ljubljani, v hiši našli mrtvo 46-letnico: to nam je razkrila policija
Po smrti 31-letnega aktivista in vplivneža završalo tudi v Sloveniji: Ubili so bodočega predsednika
Ste videli, kako je Dončić napičil sodnike? »Dobil sem tehnično napako, ker sem mu rekel 'alo'«
Premium
Obsojena učiteljica lahko dela naprej! Še vedno poučuje otroke na osnovni šoli

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Nočna srhljivka v Ljubljani, v hiši našli mrtvo 46-letnico: to nam je razkrila policija
Po smrti 31-letnega aktivista in vplivneža završalo tudi v Sloveniji: Ubili so bodočega predsednika
Ste videli, kako je Dončić napičil sodnike? »Dobil sem tehnično napako, ker sem mu rekel 'alo'«
Premium
Obsojena učiteljica lahko dela naprej! Še vedno poučuje otroke na osnovni šoli

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.