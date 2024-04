Ritualna kopel ob padajoči luni

Voda ima sposobnost, da nas očisti, pomladi, sprosti in preobraža. Že sama po sebi je kopel lahko ritual, ki nas okrepi, stik z vodo pa nam zbistri misli. Kad si lahko tako predstavljamo kot magični kotel, v katerem se osredotočamo na svoje želje, lahko pa v njem speremo negativno energijo s sebe.

Dodatek kopeli, ki bo služil temu namenu, pripravite vnaprej, ob padajoči luni, z mislijo na to, naj odstrani negativnost in odpre prostor za čudeže. Zmešajte mandljevo olje - 15 ml, 11 kapljic olja rmana, 7 kapljic olja kadilne bosvelije, približno 400 g morske soli, 25 g semen koromača, 25 g suhega rožmarina, 25 g posušenega sleza, 25 g posušenega vrbovega lubja, ščepec baldrijanove korenine. Trde sestavine zmeljite.

Ko točite prijetno mlačno vodo v kad, recite: »Element vode, sliši moj klic, očisti moje telo, um in dušo.« Slecite se, prižgite svečo in prosite, naj ogenj, varuh luči, blagoslovi vaš ritual. Zaprite vodo, položite obe dlani vanjo ter znova ponovite. Stresite sedem žlic mešanice v vodo, premešajte jo, stopite v kad in recite: »Sveta voda, ki si blagoslovljena, da vse povezuješ, kličem tvojo moč, da spereš vso negativnost nocoj.«

Vizualizirajte, kako negativnost zapušča vaše telo, avro in um ter se raztopi v vodi. Naj posrka, kar je odveč, vas zaceli in pomladi. Preden spustite vodo, recite: »Naj se vsa negativnost vrne v zemljo, se prenovi v nekaj dobrega zame in svet.« Uganite svečo – ritual je končan.