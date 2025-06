Ritual za hujšanje: najbolje je, da ga izvedete, ko Luna upada

Najbolje je, da ritual izvedete, ko Luna upada. Zanj potrebujete tri tarot karte iz velike arkane, to so sonce, čarovnik in zvezda, ter jabolko. Sonce predstavlja zdravje, čarovnik odločnost, zvezda pa cilj – zmanjšanje teže. Položite predse karto sonca in občutite, kako vam njegovi žarki sijejo po telesu in vas grejejo.

Z energijo napolnijo vse, kar želite. Eno roko položite na srce in drugo na trebuh. Toplota naj se razširi po vsem telesu, vi pa si predstavljajte najbolj zdravo različico sebe. Odločite se, da se boste hranili z zdravo hrano. Položite predse karto čarovnika. Občutite, kako vam pomaga usmeriti odločnost v sprejeto odločitev. Položite poleg še zvezdo.

Predstavljajte si, da stojite goli pod zvezdnim nebom. Mirni ste in se zavedate, kdo ste v resnici, da ste popolni. Veste, da lahko brez truda dosežete svoj cilj. Nato pojejte jabolko. Predstavljajte si, da so v njem združene energije sonca – iz semena je zraslo jabolko, njegovo energijo pa vnašate vase. Veste, da ste že dosegli svoj cilj. Vsak dan pojejte jabolko in se ponovno povežite z energijami rituala, odločitve in sonca, dokler ne dosežete želene teže.