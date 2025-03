Retrogradni Merkur: kaos za večino, a sreča za tri astrološke znake

Planet Merkur bo svojo navidezno vzvratno pot začel 15. marca in jo končal 7. aprila, kar pomeni kaos za večino astroloških znamenj.

Ker je Merkur planet komunikacije, ta predvsem vpliva na vse, kar je povezano z odnosi z drugimi, s komunikacijsko in drugo tehnologijo, zaradi česar prihaja do izgubljenih, zamujenih ali napačno interpretiranih sporočil, pogosteje zataji tehnika, napovedujejo se zamude v prometu.

A prav to obdobje bo za tri astrološke znake srečno. Čas retrogradnega Merkurja bo zanje čas, ko bodo imeli vse pod nadzorom in se bodo zlahka soočali se z vsemi možnimi težavami.

Oven

Oven je prvo znamenje, ki mu retrogradni Merkur zagotavlja priložnost zaobiti škodljive vzorce in z njimi pogojene slabe odločitve.

Čeprav bo planet komunikacije Merkur pot nazaj začel v njihovem znamenju, trenutno v kombinaciji z retrogradno Venero v ovnu rojenim v tem znaku pomaga dodobra izkoristiti osvojena znanja o denarju, odnosih, čustvih in sprejemanju sprememb, ki so edina stalnica v življenju.

Ovni se bodo v času od 15. marca do 7. aprila dobro zavedali svojih potreb, na prvo mesto bodo postavili sebe in ne bodo dovolili, da bi zanemaril sebe in svoje želje ter instinkte.

Tako bodo, kljub temu da zadeve ne bodo vedno idealne, lahko premagali vse ovire in strumno stopali proti zadanim ciljem.

Rak

Trenutna retrogradna Venera v ovnu že od začetka meseca osvetljuje rakovo kariero in javno življenje. To je sicer nekoliko v nasprotju s težnjo po zasebnosti rojenih v tem znamenju, je pa prav po zaslugi tega na površje priplavala želja po doseganju poklicnih ciljev.

Retrogradnost Merkurja bo rakom omogočila iskanje odgovorov na vprašanja v smislu: kaj želijo od svoje prihodnosti? Kakšen je njihov pravi namen? Zakaj se ne ustrašiti trenutne stagnacije?

Ko bodo našli odgovore nanje in bodo prednost namenili integriteti, avtentičnosti in dolgoročnim ciljem, si bodo tlakovali podlago za uspehe med samim retrogradnim Merkurjem in v obdobju po njem.

Tehtnica

Čeprav retrogradni Merkur lahko za tehnice predstavlja velik izziv z vidika medčloveških odnosov in komunikacije, so rojeni v tem znaku v obdobju retrogradne Venere, ki je njihov planet, od začetka marca zelo pogumni.

Začutili so potrebo po celjenju ran iz preteklosti, željo, da bi predelali izgube in postavili meje v ljubezenskih tern drugih odnosih.

Retrogradni Merkur bo to potrebo še okrepil in jim zagotovil priložnost pravočasno postaviti stvari na svoje mesto, kar jim bo prav prišlo med njim samim in tedaj, ko se bo znova začel gibati naprej.

V tem obdobju osvojene lekcije bodo tehtnicam pomagale graditi sklade odnose do sebe in drugih, prav skladni odnosi pa so njihova največja prioriteta.