Retrogradna Venera: štirim astrološkim znakom prinaša polno strasti

Planet ljubezni Venera, ki od 1. marca do 14. aprila navidezno potuje vzvratno, prinaša turbulentno, a vznemirljivo energijo na področju ljubezni, strasti in medosebnih odnosov.

Čeprav ta astrološki pojav pogosto povzroča nesporazume in neredko napelje na vrnitev k starim, ne vedno lepim ljubezenskim zgodbam, v nekaterih astroloških znakih prebuja novo romantiko in globoka čustva.

Tokratna ima lepe novice za štiri znake horoskopa, katere, razkriva Glossy.rs.

Oven

Za strastne in neustrašne ovne retrogradna Venera prinaša vznemirljive ljubezenske igre in nepričakovane srečanja. Mogoče je, da se jim bo spet oglasila oseba iz preteklosti, a tokrat z drugačno energijo in novimi priložnostmi za ponovno oživitev zveze.

Ovni bodo, kjerkoli se bodo v tem obdobju pojavili, pritegnili veliko pozornosti.

Samskim ta čas obljublja nepričakovano romanco, tistim v zvezi pa prebujanje strasti na način, ki ga ne bi pričakovali niti v sanjah.

FOTO: Gettyimages

Dvojček

Družabnim in zapeljivim dvojčkom retrogradna Venera odpira vrata do nenavadnih poznanstev in zanimivih ljubezenskih situacij.

Spogledovali se bodo bolj kot kdajkoli prej, s tem bodo lahko ujeli pozornost nekoga, ki jih bo resnično osvojil.

Mogoče je tudi srečanje s staro simpatijo, ki bo po novem privlačnejša, kot je bila prej.

Retrogradna Venera lahko prinese nekaj pomislekov v smislu, ali si dvojčki želijo resno zvezo ali jim bolj ustreza lahkotna in brezskrbna romanca.

Kakorkoli se bodo odločili, jim ta čas prinaša veliko vznemirjenja in romantičnih priložnosti.

FOTO: Gettyimages

Lev

Levi bodo v tem obdobju v središču pozornosti, njihova karizma pa bo močnejša kot kdaj koli prej. Retrogradna Venera prebuja njihovo potrebo po ljubezni, a tudi po dramatičnosti v odnosih.

Možno je, da se bodo znašli v ljubezenskem trikotniku ali v situaciji, kjer bodo morali izbirati med preteklostjo in prihodnostjo. Strasti bodo dosegle vrhunec, ljubezensko življenje bo prava avantura.

Samskim levom se obetajo romance, ki bodo prebudile njihova globoka čustva, medtem ko se bodo levi v zvezah morali truditi, da bodo kljub skušnjavam ohranili stabilen odnos.

FOTO: Gettyimages

Tehtnica

Tehtnice, ki jim vlada Venera, prav posebej občutijo njen retrogradni vpliv. To obdobje jim prinaša srečanja z osebami, ki v njih prebujajo metuljčke v trebuhu, a tudi dileme o tem, koga si res želijo v svojem življenju.

To je čas, ko lahko obnovijo staro ljubezen ali spoznajo, da je nastopil trenutek za to, da se dokončno premaknejo naprej. Spogledovale se bodo pogosteje kot sicer, njihov šarm bo neustavljiv.

FOTO: Gettyimages

Pomembno je, da ne hitijo z odločitvami, temveč da se prepustijo igri zapeljevanja in počakajo, da se stvari same postavijo na svoje mesto.