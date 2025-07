Rešitev je tudi informacijski post

Vsi si želimo svetovnega miru, hkrati pa smo sovražni in obsojamo druge. Vsi duhovni učitelji namreč poudarjajo, da se vse, kar si želimo videti v svetu, začne pri nas samih. Počistiti moramo stvari pri sebi. A okoli travm in v telesu ujetih čustev imamo obrambni zid, zato jih lahko zdravimo samo tako, da se vrnemo v težke spomine. Kritični um, ki se razvija od sedmega leta, je vratar podzavesti, ki nas ne spusti nazaj v bolečo izkušnjo. Ker ve, da je bila travmatična, ne dovoli, da se nam ponovi. A da bi res razbremenili travmo, moramo iti vanjo, podoživeti izkušnjo, jo ozavestiti in opredeliti na novo oziroma potegniti lekcijo iz nje. S tem žarišča v možganih sprostimo, da spet postanejo celostna.

Enako je na makroravni, v družbi. Vse je povezano med sabo. Tako kot moramo zaceliti in znova povezati stvari v sebi, moramo storiti tudi v družbi. Pogledati moramo temne oziroma konfliktne situacije, da jih lahko razrešimo, a ne tako, da smo za eno ali drugo stran, saj tako ne vidimo celotne situacije. Vsi se moramo zavedati, da smo povezovalci svetov – vsak povezuje svoj svet s svetom drugega in išče stične točke z njim, poudarjajo guruji kot rešitev. Namesto da se prepiramo, bi morali iskati, kje se lahko najdemo. Ni človeka, s katerim bi se v vsem razumeli, a z vsakim lahko najdemo kaj skupnega, če smo odprti, s tem pa pridobimo tudi nove vpoglede, do katerih ne bi sami nikoli prišli. Znebiti se moramo vzvišenosti, ki je povezana z našimi kompleksi, se nehati deliti na dva tabora, ampak spoštovati drugega pri njegovih odločitvah in prepričanjih ter prevzeti odgovornost za svoje življenje.

Če nas svetovna situacija preveč obremenjuje in zaradi tega padamo v nizka čustva, je rešitev lahko tudi informacijski post. Le kritično razmišljanje nam namreč onemogoča, da zapademo pod različne vplive iz zunanjega sveta. Če um veliko nastavljamo nezdravim vsebinam, lahko postanejo take tudi naše misli. Niti internet ni nedolžen, kajti na družbenih medijih je um podvržen algoritmom, pranju možganov, zato moramo znamo uravnavati poplavo informacij, ki pritegnejo pozornost, čeprav niso najbolj zdrave, ker so negativne, nepomembne ali napovedujejo črno prihodnost. Kritično sprejemajmo informacije, nevtralno pristopajmo k njim, poslušajmo obe plati in si ustvarimo svoje mnenje. Zavedajmo se, da so možgani stroj za potrjevanje naših obstoječih prepričanj – če nam je nekaj vnaprej všeč, bomo avtomatično pristranski. Tega se dobro zavedajo upravljavci propagande, ki nas želijo obrniti proti nečemu. Če želimo ostati suvereni in samozavestni, moramo biti kritični do vsake informacije in si ustvariti širšo sliko, pogledati globlje in si vzeti tudi digitalni post, če ga potrebujemo.