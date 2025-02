Razum, čustva in telo: ključ do razumevanja astrološke usode

Telo ima v sebi ogromno nezavednih informacij, ki nas nosijo na naši poti proti določenim ciljem. V sebi imamo želje, hotenja, nagnjenja, primarno silo, ki nas vodi. To je tisto, kar nam v naši astrološki karti najglasneje sporočajo ascendent, prva hiša in vladar ascendenta.

A telo ni vse, kar smo, ne odloča v celoti, kaj vse bomo živeli, zato je zelo pomembno pogledati tudi, kako razmišlja človek in kakšno čustveno strukturo ima. Vse to nam da boljši vpogled v njegovo naravo. Na kakšen način bo znal iti skozi različne zgodbe, ki jih piše horoskop, kako bo znal izkoristiti možnosti, ki mu jih ponuja življenje, kako se bo soočal z ovirami, nakazanimi v karti. Ogromno potencialov lahko ostane neizživetih ali so celo izkoriščeni za negativne stvari.

Sorodne karte na primer kažejo kriminalce in kriminaliste, kažejo žrtev in napadalca, treba se je naučiti ločiti, v kateri karti je pogoj za eno ali drugo zgodbo. Zloglasni aspekt Marsa in Plutona imajo lahko na primer kirurgi ali mesarji, lahko tudi morilci. Samo skozi sliko telesa (prve hiše), razuma (tretje hiše) in čustev (četrte hiše) skupaj lahko ocenimo, iz kakšnega testa je človek.