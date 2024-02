Razpad družbenega sistema

Astrologi in numerologi, duhovni učitelji so napovedali velike družbene spremembe, krizo in začetek krhanja kapitalizma. Vse to smo močno čutili ob konjunkcijah Saturna, Plutona in Jupitra, zdaj se nadaljuje s Plutonovim prehodom v vodnarja. »Strukture, ki temeljijo na strahu in nadzoru, bodo razpadle,« piše ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce o tem času. »Mnogi segmenti družbe so v kaosu, ker stari načini razmišljanja in delovanja ne prinašajo več rezultatov. Ljudje imajo dovolj prikrivanja, zavajanja in manipuliranja tako v poslovnem svetu kot politiki. Želijo resnico. Želijo si biti soudeleženi pri odločanju in zahtevajo transparentnost informacij javnega značaja,« dodaja. »Tudi poslovni svet bo moral zato vedno bolj težiti k transparentnosti tako glede preglednosti finančnih podatkov o poslovanju kot o vplivu tega na okolje. Zaposleni pa bodo želeli delati v okolju, ki podpira izvirno misel, napredek, resnico in zaupanje med ljudmi,« sklene.