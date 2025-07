Razlikujte, kako energijsko začutite, ko stvari tečejo in ko ne

Če se soočate z blokadami, si lahko pomagate z vajo ameriške intuitivne gurujke Penney Peirce. Poiščite miren kraj, kjer vas ne bo nihče motil. Udobno se namestite. Umirite se in osrediščite v svojem notranjem stebru. Začutite svojo resničnost, ki vključuje vse, kar trenutno doživljate. Čutite, katere stvari tečejo gladko in katere mirujejo ali se ustavljajo ob blokadah. Posvetite se področjem, na katerih zlahka napredujete in vse teče samo od sebe. Opazujte, kako to občutite. Nato poglejte področja, na katerih ste obtičali.

Se vzorci ponavljajo? Katerih navad se ne morete rešiti? Česa se izogibate, čemu se upirate, kaj zavračate ali sovražite? Katerih prepričanj se oklepate? Zapišite spoznanja. Vsaka stvar, ki se ji upirate ali ji pripisujete poseben pomen, upočasni ali zavira vašo pretočnost. Predstavljajte si, da se njihova trdnost razblini in izginejo. Spustite in dovolite pretoku energije, da naredi, kar želi, da steče, samo zaupajte v izid.