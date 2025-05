Različne dušne pogodbe: že ko nam piše po e-pošti lahko preberemo njegovo energijo

Dušne pogodbe sklenemo z mnogo dušami, preden se utelesimo na Zemlji. Te lahko delujejo kot naša ogledala, da nas ohranijo na poti našega poslanstva. Včasih vam lahko vam gre na živce mož, ki vam močno kaže vašo slepo pego v odnosu, celo vaš otrok. Če bruhate iz sebe drame po vzorcih iz otroštva, ko niste bili slišani, a ne upoštevate ljudi, ki vas spodbujajo, da reagirajte drugače, boste takoj dobili poračun, saj enak cirkus, enako situacijo kot v otroštvu sprožijo v vas v sedanjosti. Tako se lahko začnete zavedati, da je to vaš obrambni mehanizem in da ste v drami. Stvari lahko izboljšamo, šele ko opazujemo življenje, namesto da samo rečemo, da je mož siten in nas ne razume. Namesto tega poglejmo, kaj se nam je sprožilo, uvidimo, da nismo avtentični. Za takimi odzivi se skrivajo naše pogodbe. Ko se situacije ponavljajo, moramo odkriti, kje so si podobne. Vedno enake programe namreč dobivamo, da jih ozavestimo, prekinemo in gremo lahko naprej.

Vedno enake programe dobivamo, da jih ozavestimo, prekinemo in gremo lahko naprej. FOTO: Andrii Zastrozhnov/Getty Images

Niso pa konstruktivne vse pogodbe, ki jih nosimo, a nekaj časa traja, da prepoznamo, za kaj gre. Morda potrebujemo neko izkušnjo, ko nam intuicija kriči, da npr. nekdo manipulira z nami, a je ne upoštevamo. To so ljudje, ki so prišli popravit nekaj iz prejšnjega življenja, a včasih padejo na tem testu, ti pa moraš ugotoviti, zakaj so prišli in kaj se ti je zgodilo z njimi. Če bi šli v akaške zapise, bi odkrili zgodbo z njimi in spoznali karmično lekcijo, ki se skriva za tem. Sčasoma se lahko sicer z duhovnim delom spravimo na tako visoko vibracijo, da človeka prepoznamo, že ko nam piše po e-pošti, telefonu, iz glasu lahko preberemo njegovo energijo.

Nekatere pogodbe so lahko slabe za nas in omejujejo naš razvoj. Vezane so na karmo in se nam zdijo že skoraj kot prekletstva, saj nas blokirajo na določenem področju življenja, da ne moremo napredovati. Najpogosteje vežejo take pogodbe tiste, ki lahko veliko dajo množicam ljudi, da bi jih ustavile in bi čim pozneje prišli do višje zavesti. Toda vedno ko imaš tako poslanstvo, je po drugi strani tudi tvoja dušna lekcija premagati strah pred tovrstnimi eteričnimi podaljški iz preteklih življenj. Prerezati moraš vse vezi z njimi, kajti šele ko prečistiš sence iz svoje zgodovine, lahko napreduješ in pomagaš drugim. Težko je, ker se upirajo, a sčasoma čutiš, kot bi s tebe odpadle energijske pijavke, saj se sprosti 'energijski kredit', ki ga vlečeš in plačuješ skozi življenja. Mnoge pogodbe, ki prihajajo na plan, so res grde, šele zdaj pa jih odkrivamo, ker smo bili prej tako močno osredotočeni na preživetje, da nismo imeli ne časa ne volje, da bi se ukvarjali z njimi. Zato si lahko zastavimo namero, naj pridejo ljudje, pravi duhovni učitelji, ki nas vodijo pri procesu večjega zavedanja, da lahko prekinemo tiste pogodbe iz preteklosti, ki nam ne služijo več.