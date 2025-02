Rastline prepoznavajo ljudi

Raziskovalca Peter Tompkins in Christopher Bird sta izvajala eksperimente, vključno s priklapljanjem rastline na detektor laži. Ko sta prižgala vžigalico ob rastlini, se je ta odzvala s stresom, kar je naprava zaznala. Odkrila sta še nekaj pomembnejšega - rastlina se je začela odzivati s stresom, že ko so raziskovalci le pomislili na to, da bi prižgali vžigalico.

Potem sta rastline namestila v ločene sobe in dognala, da vse kažejo stresni odziv, četudi sta prižgala vžigalico v bližini samo ene od njih. Po tem sta sklepala, da so rastline sposobne medsebojne telepatske komunikacije. Pokazale so celo znake, da so iz skupine ljudi prepoznale tistega, ki je uničil eno od drugih, ločenih rastlin.

Z različnimi poskusi

Z različnimi poskusi so dokazali tudi, da imajo rastline občutek za čas, se poznajo med sabo, lahko štejejo, prepoznavajo ljudi, se kemično odzivajo na naše namere, imajo zavest in čustva, imajo raje klasično glasbo kot rock, se odzivajo na misli ljudi tisoče kilometrov daleč in mislijo.

Rastline prestavljajo 99 odstotkov biomase na Zemlji, kar pomeni, da tako človek kot živalstvo zavzemata samo en odstotek. Naš obstoj je odvisen od rastlin, a vendar je ogromno stvari, ki jih o njih še ne vemo. Ko boste naslednjič objeli drevo, se zavedajte, da ste se povezali z njegovim energijskim poljem, kar blagodejno vpliva na vaše zdravje in počutje. Lahko pa mu v mislih tudi kaj sporočite – razumelo vas bo!