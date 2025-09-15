Rojstne rože: odkrijte simboliko cvetlic, ki zaznamujejo vaš mesec
Verjetno ste že slišali za rojstne kamne, drage in poldrage, ki zaznamujejo mesec rojstva osebe. Pa keltski živalski in drevesni horoskop, ki datum rojstva povezuje z drugimi živimi bitji. Kaj pa s cvetlicami?
Temu je namenjen seznam rojstnih rož, ki naj bi si ga izmislili že Rimljani. Ne samo, da so mesec rojstva povezali s cvetlico, ki je takrat pokukala na plano, ampak so rožam pripisovali tudi globlje pomene, kar naj bi se nato odražalo v osebnostnih lastnostih osebe, glede na njen datum rojstva.
Rojstne cvetlice so postale izredno priljubljene znova v viktorijanskih časih, saj so naši tedanji predniki oboževali vse, kar je dišalo po romantiki in mistiki. Še več, niso se zadovoljili zgolj z rojstnimi rožami, ampak so iz različnih izročil zbrali simbolike, povezane s cvetjem, ter se nato zvesto držali njihovih domnevnih sporočil pri podarjanju šopkov rož.
Več o pomenih najbolj znanih cvetlic, si lahko preberete tukaj, v tokratnem članku pa vam razkrivamo, katere dehteče lepotice zaznamujejo vaš mesec rojstva.
