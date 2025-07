Jasnovidka o poletju 2025: Julij bo zelo nestanoviten, 8. avgust poseben dan

Tako hitro, kot se bo dogajalo v vremenu: od nenadnih vetrov do hitre ohladitve, večjih deževnih padavin do prometnih zastojev v zraku in na kopnem, bo tudi na političnem in gospodarskem prizorišču.

Tretja svetovna vojna se je na tihem že začela in se kaže v boju za trgovino. Evropa je porinjena v stanje neodvisnosti od ameriškega trga. Začenja se bitka za samozadostnost in prodajo na lasten evropski trg.

Višje carine za evropske izdelke, ki jih je uvedla ZDA, bodo prisilile večja izvozno naravnana podjetja k prilagoditvi evropskemu trgu. Kljub pogajanjem pa je naloga Evrope, da se ne zanaša (več) le na izvoz, temveč poskrbi predvsem in najbolj zase.

Druga znanilka tihe vojne je medijska, v kateri je v marsičem okrnjena svoboda izražanja posameznika/-ce kot tudi pripadnika/-ce določene skupine, nevladne organizacije ali miselne skupine.

Za primer vzemimo proteste študentov/-k v Srbiji, katerih shode ignorira večina državnih medijev, ki bi dosegli večji odziv, če bi bili prisotni na državnih televizijah in v časopisih. Tudi družbena omrežja cenzurirajo državi nevšečne vsebine.

Verska vojna je neizbežna

V Sloveniji se prebivalstvo naglo stara, rodnost upada. Podobno je v drugih evropskih državah. Uvoz tuje delovne sile iz manj razvitega dela sveta povzroča nekompatibilnost, saj se mnogi ne želijo asimilirati z novim okoljem in sprejeti navad in zakonov, ki že tisočletja veljajo za Evropo.

Še več: zahtevali bodo ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.