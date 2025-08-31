Horoskop september 2025 (in napoved za vsak znak): Prihajata dva mrka!

Tudi meseca septembra se še kažejo ugodni aspekti za dopustovanje, saj bosta v prvi polovici meseca dominantna planeta Merkur in Jupiter dobro vplivala na potovanja, poleg tega pa bosta planeta Venera in Mars takrat v aplikativni oziroma tvorni harmoniji, kar je ugodno za počitnikovanje.

Podjetniki in vsi, ki nameravajo sklepati razne posle, lahko to počitnicam naklonjeno obdobje izkoristijo tudi za delo na daljavo, s plaže, barke ali iz hotela, saj bo pred tokratnim popolnim luninim mrkom 7. 9., ki bo v harmoniji z Jupitrom, nastopil odločilen čas za sklepanje poslov in mednarodnih dogovorov.

To bo prelomno obdobje, ki ga ne gre izpustiti iz rok, imejte pa v mislih, da se morajo posli in dogovori, tako zasebni kot podjetniški, nepremičninski ali mednarodni, če upamo na uspešnost, skleniti do zadnjega luninega krajca 14. 9.

Kako pa kaže meseca septembra vsakemu znamenju posebej?

