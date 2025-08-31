ASTROLOŠKA NAPOVED

Horoskop september 2025 (in napoved za vsak znak): Prihajata dva mrka!

Preberite si vpliv planetov na vaše astrološko znamenje za mesec september 2025. Horoskop piše priznani astrolog Stane Padežnik.
Fotografija: Vpliv obeh mrkov boste občutili tudi levi. Foto: Romolo Tavani, Shutterstock
Vpliv obeh mrkov boste občutili tudi levi. Foto: Romolo Tavani, Shutterstock

Stane Padežnik
31.08.2025 ob 11:28
31.08.2025 ob 11:29
Stane Padežnik
31.08.2025 ob 11:28
31.08.2025 ob 11:29

Tudi meseca septembra se še kažejo ugodni aspekti za dopustovanje, saj bosta v prvi polovici meseca dominantna planeta Merkur in Jupiter dobro vplivala na potovanja, poleg tega pa bosta planeta Venera in Mars takrat v aplikativni oziroma tvorni harmoniji, kar je ugodno za počitnikovanje. 

Podjetniki in vsi, ki nameravajo sklepati razne posle, lahko to počitnicam naklonjeno obdobje izkoristijo tudi za delo na daljavo, s plaže, barke ali iz hotela, saj bo pred tokratnim popolnim luninim mrkom 7. 9., ki bo v harmoniji z Jupitrom, nastopil odločilen čas za sklepanje poslov in mednarodnih dogovorov.

To bo prelomno obdobje, ki ga ne gre izpustiti iz rok, imejte pa v mislih, da se morajo posli in dogovori, tako zasebni kot podjetniški, nepremičninski ali mednarodni, če upamo na uspešnost, skleniti do zadnjega luninega krajca 14. 9. 

Kako pa kaže meseca septembra vsakemu znamenju posebej?

TUKAJ si preberite podrobno astrološko napoved za vaš znak za mesec september 2025

