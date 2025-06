Horoskop (junij 2025): 17. 6. Mars vstopa v devico, na vidiku so spremembe

Vstopili smo v prvi poletni mesec, in kot smo zapisali v celoletni napovedi za leto 2025, bodo imeli od 10. junija do konca leta boljše možnosti za napredek rojeni v vodnih in zemeljskih znamenjih, še posebej biki in raki, pred tem nekoliko tudi rojeni v zračnih in ognjenih znamenjih, pretežno dvojčki in ovni, zadnji mesec poletja še levi, decembra do božiča pa tudi strelci, ko jih bo ožarjala osrečujoča energija Jupitra ali Venere.

Kako pa kaže meseca junija vsakemu znamenju posebej?

V nadaljevanju si preberite podrobno astrološko napoved za vaš znak za mesec junij 2025 ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.