Astro napoved za jesen: Pred septembrskim luninim mrkom bo prelomno

Pozni dopustniki z odhodom na lepše čakajo do sredine avgusta, nekateri celo do septembra. Imate kakšen nasvet zanje? Kako bodo nebesne sile vplivale na potovanja v tem času?

Sredi avgusta bosta planeta male in velike sreče – Venera in Jupiter v sožarčenju v znamenju raka, kar bo ustvarjalo ugodne pogoje za prijetno preživljanje dopusta, za druženje s prijatelji ali sorodniki ter s sorodno dušo, za krepitev ljubezenskih odnosov, križarjenje z ladjo ali barko, romantično potovanje in raziskovanje čudovitih kotičkov narave ter kulturne in arhitekturne dediščine.

Zato naj se pozni dopustniki le pogumno odpravijo na pot, saj bo tudi po 25. 8. Venera v levu zagotavljala vrhunska doživetja v toplih krajih, četudi bo Mars že v konfliktu z Jupitrom in mogoče komu že kje ne bo kaj po godu.

Bodite na preži v dnevih okoli prazne lune v devici, od 23. do 28. 8., saj bo luna takrat v konfliktu z Uranom, kar bo prineslo dinamične sile, ki lahko povzročajo razne nesreče, pretrese, potrese in podobno.

Tudi septembra letos se še kažejo ugodni aspekti za dopustovanje, saj bosta v prvi polovici meseca dominantna planeta Merkur in Jupiter dobro vplivala na potovanja, poleg tega pa bosta planeta Venera in Mars takrat v aplikativni oziroma tvorni harmoniji, kar je ugodno za počitnikovanje.

Podjetniki in vsi, ki nameravajo sklepati razne posle, lahko to počitnicam naklonjeno obdobje izkoristijo tudi za delo na daljavo, s plaže, barke ali iz hotela, saj bo pred tokratnim popolnim luninim mrkom 7. 9., ki bo v harmoniji z Jupitrom, nastopil odločilen čas za sklepanje poslov in mednarodnih dogovorov.

To bo prelomno obdobje, ki ga ne gre izpustiti iz rok, imejte pa v mislih, da se morajo posli in dogovori, tako zasebni kot podjetniški, nepremičninski ali mednarodni, če upamo na uspešnost, skleniti do