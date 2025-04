Prvi april: pozor, ti astrološki znaki so najpogosteje žrtve potegavščin

Danes je prvi april, dan, ko so laži in norčevanja dovoljeni ali celo zaželeni in zato dan, ko bi morali biti še posebej previdni, da vas kdo ne potegne za nos.

Zlasti tisti rojeni v znakih, ki so, kot piše žena.rs, najpogosteje žrtve potegavščin.

Dvojček

Dvojčki so po naravi radovedni, igrivi in vedno zabavni. Zaradi nagajivosti, duhovitosti in prilagodljivosti pa so tudi lahko tarče potegavščin, saj jih drugi pogosto ujamejo nepripravljene nanje.

A pozor, tako kot so dvojčki velikokrat žrtve šal, tako hitro lahko v enaki, ali še celo večji meri, tudi vrnejo.

Strelec

Strelci se radi šalijo in imajo odličen smisel za humor. Res so zabavni, so pa tudi malo naivni. Zaradi pustolovske in optimistične narave velikokrat slepo zaupajo in so zato idealni kandidati za takšne in drugačne potegavščine.

Radi so v središču pozornosti in tudi zato lahke žrtve šaljivcev.

Riba

Ribe so intuitivne, sočutne in včasih malo naivne ter zato hvaležne žrtve šal.

Zaradi sanjave in zaupljive narave jih je enostavno prepričati z nenavadnimi zgodbami. Čeprav zlahka nasedajo potegavščinam, norčevanje iz njih sprejmejo s smehom in norčevanja ne zamerijo.

Lev

Levi slovijo po ponosu in ljubezni do pozornosti, kar med drugim pomeni, da so dovzetni za potegavščine, usmerjene v njihov ego.

Ne glede na to, ali gre za nedolžno šalo ali igrivo norčevanje iz njihove samozavesti, levi vse to pogosto vzamejo osebno in na prvo žogo velikokrat zamerijo, a hitro tudi odpustijo.

Rak

Raki so občutljivi in čustveni. So lahke tarče potegavščin in jih vzamejo bolj osebno kot drugi znaki. Vendar se hitro opomorejo in pripravijo svoje maščevanje.

Katere je najtežje speljati na led?

Bik

Biki so praktični, stabilni in jih ni lahko imeti za norca. Pogosto so preveč previdni in premalo naivni, da bi nasedli trikom.

Če pa se vendarle zgodi, da si jih kdo privošči, na vse skupaj gledajo s humorjem.

Devica

Device so natančne, pozorne na podrobnosti in analitične ter zaradi teh lastnosti le redko tarče norčevanja.

Njihova sposobnost opazovanja jim omogoča, da vidijo neskladnosti v zgodbi ali triku, zaradi česar je le malo verjetno, da bi nasedle prevaram.

Večkrat celo predvidijo potegavščine in se jim popolnoma izognejo.

Kozorog

Rojeni v tem znaku so disciplinirani, praktični in vedno razmišljajo naprej. Preveč so osredotočeni na svoje cilje in odgovornosti, da bi nasedali prvoaprilskim šalam.

Zaradi logičnega razmišljanja so dobesedno odporni na takšne in drugačne trike.