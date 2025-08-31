ASTRO

Prva hiša kaže posameznika, predstavlja naš značaj in način izražanja

Tudi kako nas vidijo drugi in kako se jim predstavljamo.
Prva hiša kaže nas same v svojem horoskopu.
Prva hiša kaže nas same v svojem horoskopu.

Ascendent in prva hiša horoskopa predstavljata človekovo rojstvo in njegov prihod na svet, kako se izražamo navzven, kako nas vidi okolica, vzorce delovanja. Je temelj naše osebnosti in naš individualni izraz, tudi telesni oz. zunanji videz. Ascendent in prva hiša prikazujeta tudi posameznikov odnos do sveta, ki je podlaga za graditev lastne osebnosti. Vladar znamenja ascendenta se imenuje rojstni vladar ali vladar horoskopa. Hiša, v kateri je, igra bistveno vlogo v življenju človeka.

Naravni vladar prve hiše je prvo znamenje zodiaka – oven. Prva hiša je kotna in kardinalna in je hkrati najbolj vzhodna točka horoskopa, ki se je dvignila na horizontu, ko se je oseba rodila. Ascendent opisuje del človekovega značaja, ki ga drugi opazijo, ko stopijo v stik z njim, lastnosti Sonca pa bodo opazili šele čez nekaj časa, ko ga bodo bolje spoznali.

Kaže našo postavo, obliko obraza, mimiko, način izražanja, gibanja in druge posebne značilnosti in znamenja, stopnjo samostojnosti in prilagajanje na pričakovanja okolice.

V partnerskem horoskopu se po prvi hiši vidi, kakšen vtis naredita partnerja na okolje, kako ju drugi ljudje vidijo, ali imata enake ali različne značajske lastnosti. Če je v njej veliko planetov, posebno Sonce, Luna, Venera, Mars in Jupiter, je njun odnos življenjsko pomemben. V horoskopu države kaže ta hiša državo samo. 

