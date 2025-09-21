  • Delo d.o.o.
Prižgite luč, ko tonete v temo

Ko vas preplavijo čustva, se znajdete v brezizhodnem vrtincu misli. Le razum nas lahko reši trpljenja.
Prižgite svečo, glejte, kako zagori, kakšen je plamen, kako zaniha, če lahno vdahnete vanj. FOTO: Aaronamat/Getty Images
Prižgite svečo, glejte, kako zagori, kakšen je plamen, kako zaniha, če lahno vdahnete vanj. FOTO: Aaronamat/Getty Images
M. B. Z.
 21. 9. 2025 | 09:10
A+A-

»Čas, v katerem smo, nam je nastavil ogledalo. Vsak zagovarja svoj prav, kot ga vidi s svojimi očmi. Strah se zažira v globino duše, da ga stežka obvladujemo.

Ob tem nam lahko pomagajo kreposti svete Hildegarde: upanje, vera in potrpežljivost,« pravita Veronika in mag. Uroš Plantan, strokovnjaka za tradicionalno evropsko medicino.

»Kadar se začnete potapljati v temo, prižgite luč, svetlobo in verjemite, da obstaja lepše. Vse to boste dosegli tako, da razmišljate, uporabljate razum. Le razum nas lahko reši trpljenja. Ko vas preplavijo čustva, se znajdete v brezizhodnem vrtincu misli. In misli lahko spravite v harmonijo le z razumom, tako da odločno pretehtate vsako. Čustev se namreč ne da počistiti, odstraniti, so tam. Le z razumom morate pogledati nanje, nikakor pa se ne potapljajte vanje. Ko vam je hudo, bodite kot otroci. Vzemite v roke kakšen predmet, ki vam je ljub, ga glejte, se čudite barvi, obliki, dotiku. Prižgite svečo, glejte, kako zagori, kakšen je plamen, kako zaniha, če lahno vdahnete vanj. Glejte, kako se topi vosek. Glejte, kot bi to videli prvič. In opazili boste, da črnih misli od prej ni več. Počnite to vsakič, ko se vas spet polotijo čustva. Razumsko vzemite neki predmet in ponavljajte vajo. S tem boste hkrati krepili vztrajnost in notranjo moč.«

