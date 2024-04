Prizemljite se v trenutku

»Razumeti moramo razliko med resničnim dogajanjem in tistim, kar se dogaja samo v naši glavi, saj je to ključ do osvoboditve,« pravi šaman don Jose Ruiz. »Dokler ne prepoznate razlike, bo namreč vaš um ustvarjal zgodbe, ki temeljijo na dvomih, strahovih in privzgojenih vzorcih, kar vse vodi v trpljenje,« pove in doda, da nam um pogosto prigovarja, da nismo dovolj dobri, ali z nenehnim ponavljanjem in pritegovanjem naše pozornosti deluje kot parazit, ki povzroča samokritiko.

Prakticiranje zavestnosti se začne s tem, da smo polno prisotni v trenutku in vso pozornost usmerjamo na dogajanje okoli sebe. »Zavestnost pomeni, da smo pripravljeni doživeti, kar se trenutno dogaja, in opazovati vse, kar prihaja v polje naše pozornosti, kot da to izkušamo prvič, četudi nam um pravi, da smo to že tisočkrat videli. Uporabljamo vse svoje čute, saj tako lažje ostajamo v trenutku, namesto da bi se prepustili vrtiljaku uma,« pojasni in doda, da lahko zavestnost vadimo tako, da se vprašamo, kaj vonjamo, slišimo, čutimo in okušamo.