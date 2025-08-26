ASTRO

Pripadniki tega astrološkega znaka so največji optimisti zodiaka

V njihovem svetu nič ni dokončno – vse je začetek nove pustolovščine.
Fotografija: V njegovem svetu nič ni dokončno – vse je začetek nove pustolovščine. FOTO: Paperkites Getty Images
Odpri galerijo
V njegovem svetu nič ni dokončno – vse je začetek nove pustolovščine. FOTO: Paperkites Getty Images

N. P.
26.08.2025 ob 21:53
N. P.
26.08.2025 ob 21:53

Poslušajte

Čas branja: 1:18 min.

Ko življenje postane kaotično in se težave zdijo nepremostljive, nekateri kljub vsemu izžarevajo vero, da se bo vse uredilo. Njihov pogled na svet je prežet z optimizmom, njihova energija pa opominja, da niti najdaljša noč ne traja večno. Zanje je vsaka ovira izziv in vsak padec priložnost, da vstanejo močnejši kot prej. En astrološki znak še posebej izstopa kot poosebljenje neomajnega optimizma.

Rojeni vizionar in večni optimist

Strelci so ljudje, za katere kozarec nikoli ni napol prazen, temveč vedno vsaj na pol poln. Zaradi svoje sposobnosti, da v vsem najdejo dobro plat, so priljubljeni tudi v družbi. Še ko naletijo na ovire, verjamejo, da je to le še ena lekcija na poti do uspeha. Njihov optimizem izvira iz zaupanja v življenje, ljudi in prihodnost. Strelec vedno gleda naprej, onkraj trenutnih težav, proti obzorju, ki obljublja nekaj novega in boljšega. V njegovem svetu nič ni dokončno – vse je začetek nove pustolovščine.

En astrološki znak še posebej izstopa kot poosebljenje neomajnega optimizma. FOTO: Paperkites Getty Images
En astrološki znak še posebej izstopa kot poosebljenje neomajnega optimizma. FOTO: Paperkites Getty Images

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

horoskop astrologija optimizem astrološka znamenja Strelec astro sreča optimisti čustva značaj

Priporočamo

Stroka ostro proti zakonu o konoplji, skeptičen tudi kirurg Erik Brecelj: »Problem je, da številni bolniki verjamejo ...«
Oče Luke Dončića šokiral: Nihče ne more verjeti, kakšne izjave je dal ...
V reki Dravi našli moško truplo
Predlog gradbenega zakona: se bo črna gradnja bolj izplačala kot zakonita?!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Komentarji:

Priporočamo

Stroka ostro proti zakonu o konoplji, skeptičen tudi kirurg Erik Brecelj: »Problem je, da številni bolniki verjamejo ...«
Oče Luke Dončića šokiral: Nihče ne more verjeti, kakšne izjave je dal ...
V reki Dravi našli moško truplo
Predlog gradbenega zakona: se bo črna gradnja bolj izplačala kot zakonita?!

Izbrano za vas

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.