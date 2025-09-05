Prihajata krvava luna in lunin mrk: njun vpliv na vsak astrološki znak

Noč s 7. na 8. september bo posebna. Nastopil bo popoln lunin mrk, pojav, saj se bodo Zemlja, Sonce in luna poravnali v ravno linijo, Zemljina senca pa bo luno potopila v rdeč sijaj.

Tak pojav imenujemo tudi krvava Luna, saj se Zemljin satelit obarva v odtenke bakrene in rdeče barve.

Po mnenju astrologa Sidhharrtha S. Kumaara bo ta lunin mrk z vidika čustvenih sprememb, razkritij in duhovne preobrazbe vplival na vsa znamenja.

Kako bodo čutila njegov vpliv?

Oven

Mrk bo najbolj vplival na vaše odnose. Nekateri se bodo končali, drugi se bodo začeli.

Spraševali se boste, kdo je glede vaših dolgoročnih načrtov resnično na vaši strani in kdo vas iskreno podpira.

Cilje boste lažje dosegali s sodelovanjem, zato se obkrožite s pravimi in se znebite oseb, ki vam jemljejo energijo.

Bik

Pozornost morate usmeriti na delo in dom. Morda boste primorani poiskati novo zaposlitev in dati prednost družini.

Čeprav ste doma varni, si želite, da bi vas tudi zunaj njega videli v dobri luči.

Nebesni pojav vam svetuje: znižajte pričakovanja in poiščete boljše ravnovesje med službo in zasebnim življenjem.

Dvojčka

Čas bo za razmislek o vaših stališčih, izobraževanju in načinu komunikacije. Morda boste želeli začeti nekaj novega, pogledati stvari z druge perspektive ali se odpraviti nekam, kjer še niste bili.

Nasvet: vaše razmišljanje in način govora se lahko spremenita. Sedaj je odličen čas, da opustite stare ideje in najdete svojo pravo srečo.

Rak

Potrebujete podporo v obliki odnosov in sodelovanja. Vaš pogled na srečo in odnose se bo lahko nenadoma spremenil.

Bodite previdni, kaj govorite in komu zaupate. Pred večjimi odločitvami poskrbite, da boste čustveno in finančno stabilni.

Lev

Ta mrk bo imel na vas močan vpliv in bo razkril, kako dobro v resnici sodelujete z drugimi. Vaši odnosi se bodo lahko spremenili in pokazali, kje morate popustiti, biti bolj ponižni in kdaj poiskati kompromis.

Namesto da bi bili arogantni ali želeli imeti nadzor, dovolite, da bo sodelovanje s pravimi osebami okrepilo vaše odnose.

Devica

Zdravje, delo in sreča bodo pod drobnogledom. Vaše navade ali rutine se bodo lahko nenadoma spremenile, kar vam bo pomagalo bolje skrbeti zase.

Ustvarite dobro ravnovesje med delom in zabavo. Mrk vas bo spodbujal, da boste na prvo mesto postavili zdravje in opustili stvari, ki vam škodujejo.

Tehtnica

Izrazitejši bodo vaša motivacija, ustvarjalnost in prijaznost. Lahko bo prišlo do prelomnic v umetniških projektih ali ljubezenskih razmerjih.

Prijateljstva se bodo, ko boste spoznali nekoga, ki vam bo resnično veliko pomenil, spremenila. Izogibajte se odnosom, ki niso trajni, in se ponovno povežite s svojim pravim jazom ter tem, kar vas osrečuje.

Škorpijon

V ospredju bodo dom, družina in delo. Počutili se boste razdvojeni med osebnim in poklicnim življenjem.

Če se vam bo ponudila priložnost za novo službo, bo ta vredna truda. Doma se boste ukvarjali z zamolčanimi zadevami, kar vam bo pomagalo izboljšati odnose in se vrniti v normalen ritem.

Strelec

Radi imate zabavo, potovanja, učenje in druženje s prijatelji ter družino. Mrk lahko spremeni način komunikacije in izražanja misli.

Razmislite o svojem pogledu na življenje. Za nadaljnji napredek se morate znebiti starih in sprejeti nova prepričanja.

Kozorog

Za vas so pomembni denar, vrednote in občutek varnosti. Lahko se bodo pojavile nepričakovane finančne težave ali boste morali premisliti, kaj vam resnično zagotavlja varnost.

Mrk vam svetuje, da se znebite slabih odnosov in okrepite občutek lastne vrednosti.

Vodnar

Ta mrk bo za vas zelo pomemben, saj bo neposredno vplival na vaše znamenje. Vaša čustva bodo močna.

Četudi bo preizkušnja za odnos, bo to čas za iskren pogovor s partnerjem. V ospredju bosta vaša identiteta in vloga v razmerju.

Ribi

Prihajajoči mrk bo v vas spodbudil razmišljanje o notranjem miru, veri in zdravju. Potrebovali boste trenutke za počitek, premislek ali odmor.

Morda boste začutili, da bi se v življenju morali od koga posloviti, a stare navade in strahovi vas bodo zadrževali pred odločilnim korakom. Kar pogumno!

To bo pravi čas, da odmislite težave drugih in v sebi najdete mir, upanje ter moč, piše timesnownews.com.