Prihajamo v obdobje, ko bomo uvideli, da je vse mogoče

»Kmalu se bomo smejali svojemu dosedanjemu znanju, ker se nam bodo odprli novi viri, ki bodo vse dosedanje daleč presegli. Ničemur več se ne bomo čudili, ker se nam bo nemogoče zdelo mogoče, saj ne bomo več mislili razumsko, omejeno, temveč transcendentalno, neomejeno,« napoveduje psihoterapevt Martin Kojc že leta 1935, najbolj znan po svojem Učbeniku življenja, in dodaja, da bodo možnosti, ki se nam odpirajo v prihodnosti, brezmejne.

»Najprej se moramo zbuditi iz nevednosti in spoznati, da posedujemo nekaj, kar ima moč, da nam izpolni želje. Šele potem se lahko naše življenje odvija brez trenj. Svoj razum moramo onemogočiti. Spoznati moramo, da laže. Vsemogočni smo in vsevedni, vendar tega doslej nismo mogli uporabiti, ker nam ni prišlo do zavesti. Pozornost moramo usmeriti v duhovne sfere, ki smo jim doslej zapirali pot do nas, se osvoboditi spon svojega neznanja, omejenosti, dvomov, strahu in skrbi, da bomo postali prosti, varni in neranljivi, saj se bomo zavedali, da nam ni treba urejati življenjskih razmer, saj se urejajo same,« poudarja.

»Tistemu, ki je to spoznal in ne verjame več svojemu razumu, bo dano, da bo imel vsega v izobilju. Tistemu pa, ki se ga še oklepa, bo odvzeto vse, kar bi lahko imel. S tem pa se spreminja tudi podoba sveta, v katerem živimo. Ne, ker bi se spreminjal svet, ki ga vidimo s petimi čutili, temveč ker ga začnemo drugače dojemati. Prebujenemu človeku ni treba storiti ničesar drugega kot opazovati, kaj bosta storili njegova vsevednost in vsemogočnost. Odpre se nam nadčutna vsevednost. S tem bodo iz našega življenja izginile vse neprijetnosti, kot so bolezni, nesreče, neuspehi, obup in vojne,« piše in izpostavlja, da je bil nekoč človek vklenjen v verige svojega omejenega razuma, ki jih danes imenujemo predsodki, dogme in tabuji, zato se ni mogel razvijati.

A prihajamo v obdobje, v katerem bo materialno videti neresnično kot sanje. Ko se človek ne bo več ničemur čudil, ker bo uvidel, da je vse mogoče. Ko bo počel prav to, kar je imel doslej za napačno. Ko se bo začel zavedati sebe.

»Razsvetljenega človeka namreč ne zadovolji več samo to, kar je znanstveno dokazano. Vedno jasneje vidi, da znanost o poznavanju človeka precej šepa, posebno na področju našega duševnega življenja, počutja in zdravja. Tu se je ugnezdila tako zgrešena miselnost, da je postalo življenje skoraj nevzdržno. Bolniki ležijo skoraj že na hodnikih bolnišnic, ker zaradi velikega števila bolnih drugje ni več prostora. Bolezen je danes postala nujno zlo in z njo se je treba sprijazniti. A zdravnik, ki zdravi simptome bolezni, se bori z mlini na veter, ker bolezni ni drugje kot v pacientovi in zdravnikovi domišljiji,« opozarja in izpostavi, da je naša sreča odvisna zgolj od duševne naravnanosti, ki jo gojimo do svojega okolja.