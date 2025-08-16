Prihaja velik denar: ta 3 znamenja bodo do 21. avgusta obogatela pri igrah na srečo

Astrološke konfiguracije kažejo, da imajo device, strelci in biki do 21. avgusta največje možnosti za zmago v igrah na srečo. V prihajajočem obdobju bodo device pod močnim vplivom sonca, ki bo vstopilo v njihovo znamenje. To jim prinaša možnosti za večje denarne dobičke, še posebej, če združijo intuicijo in pogum, da preizkusijo nekaj novega. Možno je, da se sreča pojavi nenadoma, prek srečke, tombole ali celo simboličnega darila, ki ima večjo vrednost, kot se zdi.

Strelec

Strelci vstopajo v fazo, ko jim Jupiter, njihov vladar, odpira vrata do nenadnih nagrad. Planeti jim dajejo okrepljen občutek, kje in kdaj naj preizkusijo srečo, zato naj bodo pozorni na znamenja in naključja, ki se jim dogajajo. Obdobje do 21. avgusta je zanje še posebej ugodno, saj njihova intuicija zdaj deluje močneje kot običajno, je navedel Informer.

Bik

Bike podpirata Venera in Uran, ki prinašata nepričakovane dobičke, pogosto ravno takrat, ko mislijo, da so možnosti majhne. Uran jim prinaša presenečenja in preobrate situacije, Venera pa poudarja finančni dobiček.

Sreča jih lahko doseže s spontanimi odločitvami, pa tudi z druženjem ali situacijami, ki jih sploh niso načrtovali.