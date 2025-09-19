  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

HOROSKOP

Prihaja sončev mrk: znamenje, ki mu ne bo šlo nič od rok

Sončev mrk v znamenju device enemu astrološkemu znaku ne obljublja ničesar dobrega.
 FOTO: Dragonimages/Gettyimages

 FOTO: Dragonimages/Gettyimages

FOTO: Matthias Lindner/Gettyimages

FOTO: Matthias Lindner/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Dragonimages/Gettyimages
FOTO: Matthias Lindner/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 19. 9. 2025 | 06:00
A+A-

21. septembra nas čaka delni sončev mrk v znamenju device. Vsak mrk prinaša močne spremembe, notranji uvid, zaključke in priložnost za nove začetke.

Kadar se zgodi v devici, v ospredje stopijo področja, kot so zdravje, delo, vsakodnevne obveznosti, rutina in odgovornost. To je trenutek, ko vesolje od nas zahteva, da počistimo s tem, kar ne deluje, in v življenje uvedemo nov red.

Vendar mrk ne vpliva na vsa znamenja enako. Medtem ko bo bližajoči se nekaterim prinesel olajšanje ali celo srečo, bo pri drugih povzročil pritisk in občutek izgube nadzora.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Najbolj prizadeti bodo rojeni v znamenju ribe

Astrologi se strinjajo, da bodo ribe tiste, ki bodo občutile največjo težo prihajajočega sončevega mrka.

Ker se bo zgodil v njim nasprotnem znaku (devica leži nasproti rib), bo to v njih ustvarjalo napetost in v ospredje postavilo medosebne odnose.

Ribe bodo zato lahko doživljale težave v ljubezni in partnerskih odnosih. Možna bodo ohlajanja v zvezi ali zakonu, soočenja z neprijetnimi partnerjevimi zahtevami, morda bodo celo prisiljene sprejeti težko odločitev o razhodu.

Tudi na področju prijateljstva ne bo lahko: možne bodo izdaje, nesporazumi ali občutek, da ljudje ne držijo dane besede.

FOTO: Matthias Lindner/Gettyimages
FOTO: Matthias Lindner/Gettyimages

Že sicer občutljive ribe bodo tako še bolj ranljive, kar se bo odražalo kot negotovost, žalost in občutek, da so v vrtincu sprememb, ki jih ne morejo nadzorovati.

Lahko pričakujejo tudi občuten padec energije in povečan stres, zato bo rojenim v znamenju rib v obdobju delnega mrka koristilo, če se bodo posvetili sebi in vsakodnevno rutino prilagodili dogajanju na nebu, svetuje glossy.rs.

Sorodni članki

Ona  |  Astro
HOROSKOP

Tem trem astrološkim znakom jesen prinaša obilje

Preverite, ali ste med srečneži, ki bodo imeli jeseni polno denarnico.
18. 9. 2025 | 06:00
Ona  |  Astro
HOROSKOP

Astrološki znaki z najboljšim smislom za humor

Rojeni v štirih astroloških znakih znajo druge nasmejati do solz.
17. 9. 2025 | 06:00
Ona  |  Astro
HOROSKOP

Trije astrološki znaki, ki najpogosteje lažejo

Bodite previdni, pri njih nikoli ne veste, pri čem ste.
16. 9. 2025 | 06:00

Več iz teme

astrološka znamenjaastrologijasončev mrkribe
ZADNJE NOVICE
09:40
Kronika  |  Doma
PRAVNOMOČNA

15 let mučenja: Slovenka, ki jo je očim spolno zlorabljal dve leti, le dočakala sodni epilog

Prihajal je v njeno sobo, kjer jo je otipaval in jo vabil tudi v posteljo. Če se je uprla, jo je očim udaril.
19. 9. 2025 | 09:40
09:30
Ona  |  Stil
DOM

Kaj narediti, da bo otroška soba urejena? Tu je nekaj nasvetov

Pomaga že nekaj manjših prilagoditev; postelja naj ima predale, pohištvo naj bo večnamensko.
19. 9. 2025 | 09:30
09:29
Novice  |  Slovenija
BO 14. PLAČA ZA VSE ALI NE?

Pomurski podjetnik Pavlinjek razburil nosečnice in delavce: ne bi jim dal božičnice

Vladni predlog je kritiziral pomurski podjetnik Štefan Pavlinjek. Na njegovo izjavo so se usuli komentarji državljanov.
19. 9. 2025 | 09:29
09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
09:16
Ona  |  Stil
OBRATI

Novi CLA s tehnologijo EQ

Električna limuzina z izjemno hitrim polnjenjem; do konca leta bo na voljo tudi hibridni bencinar.
19. 9. 2025 | 09:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Preverite svoj prihranek

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki