Prihaja sončev mrk: znamenje, ki mu ne bo šlo nič od rok

21. septembra nas čaka delni sončev mrk v znamenju device. Vsak mrk prinaša močne spremembe, notranji uvid, zaključke in priložnost za nove začetke.

Kadar se zgodi v devici, v ospredje stopijo področja, kot so zdravje, delo, vsakodnevne obveznosti, rutina in odgovornost. To je trenutek, ko vesolje od nas zahteva, da počistimo s tem, kar ne deluje, in v življenje uvedemo nov red.

Vendar mrk ne vpliva na vsa znamenja enako. Medtem ko bo bližajoči se nekaterim prinesel olajšanje ali celo srečo, bo pri drugih povzročil pritisk in občutek izgube nadzora.

FOTO: Gettyimages

Najbolj prizadeti bodo rojeni v znamenju ribe

Astrologi se strinjajo, da bodo ribe tiste, ki bodo občutile največjo težo prihajajočega sončevega mrka.

Ker se bo zgodil v njim nasprotnem znaku (devica leži nasproti rib), bo to v njih ustvarjalo napetost in v ospredje postavilo medosebne odnose.

Ribe bodo zato lahko doživljale težave v ljubezni in partnerskih odnosih. Možna bodo ohlajanja v zvezi ali zakonu, soočenja z neprijetnimi partnerjevimi zahtevami, morda bodo celo prisiljene sprejeti težko odločitev o razhodu.

Tudi na področju prijateljstva ne bo lahko: možne bodo izdaje, nesporazumi ali občutek, da ljudje ne držijo dane besede.

FOTO: Matthias Lindner/Gettyimages

Že sicer občutljive ribe bodo tako še bolj ranljive, kar se bo odražalo kot negotovost, žalost in občutek, da so v vrtincu sprememb, ki jih ne morejo nadzorovati.

Lahko pričakujejo tudi občuten padec energije in povečan stres, zato bo rojenim v znamenju rib v obdobju delnega mrka koristilo, če se bodo posvetili sebi in vsakodnevno rutino prilagodili dogajanju na nebu, svetuje glossy.rs.