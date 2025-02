Prihaja snežna luna: tri znake čakajo nepričakovane spremembe

Februarska polna luna, znana tudi kot snežna luna, bo nočno nebo razsvetlila 12. februarja. Čeprav nosi zimsko ime, bo njen vpliv vse prej kot hladen.

Nastopila bo namreč v znamenju leva, po pisanju revije People prebudila močna čustva, spodbudila želje in za nekatera znamenja horoskopa prinesla nepričakovane spremembe.

Astrologi napovedujejo, da tokratna snežna luna obljublja tako priložnosti kot izzive, kajti napoveduje nemirno energijo in nenadne spremembe.

Prisotnost Urana, planeta kaosa nakazuje trenutke nepredvidljivosti, medtem ko lahko položaj Merkurja povzroči miselno zmedo.

Po drugi strani bosta planeta Venera in Pluton okrepila odnose, medtem ko poravnava Marsa s Saturnom obljublja dolgoročne nagrade za vloženi trud.

Katera znamenja bodo pod njenim največjim vplivom?

Oven: Strast na prvem mestu

Ovnom bo snežna luna zagotovila val energije in obeta se jim intenzivno dogajanje na področju strasti. To bo čas za drzne poteze v ljubezni in ustvarjalnih podvigih.

Ljubezen in strast: Ne glede na to, ali ste samski, ali v zvezi, se boste ovni znašli v vrtincu strasti in vznemirjenja. Novi odnosi lahko zacvetijo, obstoječi se lahko poglobijo.

Ustvarjalnost: Lunin vpliv bo spodbudil umetniške in kreativne ideje, zato bo njeno obdobje idealen čas za projekte, ki se jih lotevate s strastjo in jih želite uresničiti.

Previdnost na mestu: Zaradi vpliva Urana bi lahko lahko hitra in nepremišljena dejanja prinesla težave. Pred vsakim korakom dvakrat razmislite. Zlasti, ko gre za ljubezen in kariero.

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

Bik: Spremembe doma in osebni razvoj

Biki, ki slovite po privrženosti varnosti in rutini, boste med to polno luno v osebnem življenju in domačem okolju doživeli pomembne spremembe.

Bivanje: Nekateri boste razmišljali o selitvi, prenovi ali večjih spremembah doma. Energija lune bo naklonjena pozitivnim premikom v bivalnem okolju.

Čustva: Snežna luna bo prinesla globoka čustvena spoznanja, kar vam bo pomagalo opustiti preteklost in bo pripomoglo k osebnemu razvoju.

Poglobitev odnosov: Zaradi vpliva Venere se bodo okrepili partnerski in družinski odnosi, kar bo zagotovilo občutek topline in povezanosti.

FOTO: Thinkstock

Lev: V središču pozornosti

Ker bo polna luna v vašem znamenju, bo to za vas čas osebne preobrazbe in rasti samozavesti.

Priznanje in uspeh: Levi boste v karieri ali v osebnem življenju naposled le prejeli zasluženo priznanje, vaša prizadevanja se bodo končno začela obrestovati.

Ljubezen: Lunin vpliv bo okrepil čustva in strasti, kar vas bo spodbudilo k izražanju najglobljih čustev.

Poziv k ravnovesju: Čeprav bo kozmična energija spodbujala ambicije, pazite, da ne boste pretiravali in izgoreli. Prav tako se izogibajte pretiranim čustvenim odzivom.

FOTO: Unsplash

Kakšen je duhovni vpliv snežne polne lune?

Z vidika duhovnosti je snežna polna luna čas čiščenja in opuščanja starih čustvenih ali energijskih bremen. S tem se ustvarijo idealni pogoji za jasen pogled na sedanjost in prihodnost ter za prenovo na vseh področjih življenja.

Po izročilu je ta polna luna pogosto povezana s srečo, saj lahko zaradi močne energije prinaša velike priložnosti za nove začetke.