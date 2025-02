Prihaja retrogradna Venera

V obdobju leta in pol nas življenje prisili, da se spet spomnimo preteklih odnosov ali se ljudje vračajo v naša življenja, da podoživimo preteklost, naravo odnosa in premislimo, kje ima oseba in naš odnos z njo mesto v našem svetu. Podobno kot prebavljanje preteklih odnosov retrogradna Venera spodbudi, da pregledamo, kaj cenimo, če nam je uresničitev želja prinesla tudi zadoščenje.

Tokratni vzorec retrogradnosti je bogat in pester. Venera je v senci od 24. 1. in bo v njej do 15. 5. Retrogradno se obrne 2. 3. in potuje nazaj do 13. 4., sprva po ovnu, obrača se blizu 11. stopinje, prestopi v ribi 27. 3. in se obrača direktno na 24. stopinji rib. V ovnu je v znamenju izgona in je v njej veliko nemira. V tem času bomo v odnosih manj potrpežljivi, hitreje reagirali obrambno, a drzno pristopali k tistim in tistemu, kar se nam zdi prijetno. Tu bo tvorila le sekstil na Pluton – prvič ga je 7. 2., drugič 22. 3. in zadnjič 6. 5. Sekstil zna biti finančno spodbuden, saj nam bo materialno postalo pomembnejše in se bomo znali vztrajno boriti za tisto, kar si želimo, se več truditi. V ljubezni lahko obudi že mrtev odnos, ki se je v preteklosti končal, a mu damo novo priložnost. Lahko tudi ohlajen in dolgočasen partnerski odnos, v katerem se na novo vžgejo iskrice. Družbeno je Venera v ovnu čas, ko se države borijo za finančno moč in veljavo.

Vračajo se lahko bivši partnerji. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Obdobje, ko bo Venera spet v ribah, je od 27. 3. do 30. 4. in nakazuje na družbeni ravni več možnosti iskanja mirnih rešitev, mirovne pogodbe. Venera se v ribah počuti dobro, saj je tam na višini, tako bo več ideala miru in iskanja harmonije med nasprotji. Vendar je tudi nestvarna in mnogo boljša za ustvarjalnost in duhovnost kot konkretne odnose in finance. Njene aspektne povezave v ribah so konjunkcije s Saturnom, severnim luninim vozlom, Neptunom in sekstil na Uran. Iskanje miru bo naporno, zahtevalo veliko usklajevanja. Kreativno so Venerini aspekti v ribah prijetni, nakazujejo sposobnost nekaj čarnega ustvariti. Čustveno konjunkcije niso enostavne, saj so ideali ljubezni visoki, na neki način osamijo človeka in mu zapirajo vrata do zdravega konkretnega odnosa. Edini način, da nam vračanje Venere na zadnje stopinje rib čustveno koristi, je, če smo si sposobni naliti čistega vina, sprejeti bolečino razočaranja, ker odnosi niso, kar smo si načarali v umu, zato smo jih pripravljeni sprejeti take, kot so. Ognjena in/ali srčna čarnost, ki se dogodi med dvema, je iskrica, ki odpre kanale povezovanja. Toda odnos sam je odločitev, pri kateri je treba vztrajati.