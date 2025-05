Prihaja nov svetovni nazor: tančica zavesti se bo dvignila

James Redfield, avtor Celestinske prerokbe, poudarja, da opuščamo okorelo stvarnost starega modela sveta, torej bi lahko opustili tudi strah pred fizičnim uničenjem.

»Ni nam treba nasedati napovedim poplav, požarov ali apokalipse. Z vednostjo, namero in željo lahko soustvarimo drugačen svet,« pravi in doda: »Ko bomo vzdrževali stik s svojim energijskim pretokom, bomo hitreje prepoznali razliko med občutki teže in lahkotnosti. Razumeli bomo, da začutimo upad energije in osamljenost, ko smo ločeni od celosti. Občutek izčrpanosti in samotnosti bo sprožilec, ki nas bo opominjal, da so se nam misli zmračile. Vedeli bomo, da moramo prositi za intuitivno vodstvo, ki nas bo vrnilo v središče. Ko bomo sposobni preseči črno-belo gledanje, bomo imeli več energije. Povezali se bomo z univerzalno inteligenco in zadeve bodo stekle. Spoznali bomo, da je sleherni človek del iste energije kot mi. Delovali bomo v novi paradigmi. Doživljali bomo spoznanja in razodetja ter vplivali na poenoteno polje. Ko bomo pozitivno uporabljali energijo, bomo ustvarili nove oblike izobraževanja, zdravstvenega varstva, prava, socialnega skrbstva, arhitekture in vlade. Kritična masa ljudi se bo odločila za boljše življenje in ne bo prinašala novega trpljenja na svet. Uglašeni z globalnimi energijskimi vzorci bomo razbirali vremenske pojave kot znake stanja skupnega čustvenega telesa, valutna nihanja pa kot znake premika vrednostnih sistemov.«

Pravi, da bomo spoznali, da življenje na Zemlji obsega več, kot smo sposobni zaznati s petimi čutili. Tančica zavesti se bo dvignila.