Prihaja izjemno močna polna luna: tako bo vplivala na vaš znak

Izjemno močna polna luna v vodnarju, ki bo nastopila 9. avgusta, se imenuje jesetrova polna luna. Ime izhaja iz severnoameriške staroselske tradicije: avgusta so v tem času najlažje lovili velike jesetre.

Kakorkoli že, njen vpliv, ki se bo še stopnjeval, je že čutiti in je zelo močan, tako pa že in še bo vplivala na vsak znak.

Oven

Polna luna v vodnarju bo vašo pozornost usmerila na prijateljstva, ki ste jih morda zanemarili. Če razmišljate o tem, da bi se znova povezali s kakšnim prijateljem iz preteklosti, vas bo med Merkurjevim retrogradnim obdobjem morda zamikalo, da to storite.

Kljub temu vas bo polna luna spodbudila k razmisleku, ali je ta oseba še vedno vredna vašega časa in kakšno vrednost je včasih imela v vašem življenju.

Bodite iskreni do sebe in ne idealizirajte preteklosti. Jupiter in Venera vas bosta spodbudila k ustvarjalnosti in krepitvi obstoječih odnosov.

Bik

Saturn in Mars lahko ustvarita določeno napetost, a Jupiter in Venera bosta zemeljskim znamenjem, tudi vam, prinesla občutek miru. Polna luna bo osvetlila vaše uspehe, če ste se trudili, bodo prišla priznanja.

Vztrajajte pri zastavljenih ciljih. Energija bo osredotočena tudi na ljubezen, saj Venera, vaš vladar, skupaj z Jupitrom prinaša romantično razpoloženje. Dovolite si biti odprti za nova čustva.

Dvojček

Kot zračno znamenje boste ob tej energiji začutili navdih in pogum za uresničitev svojih želja. Mars in polna luna vas bosta podprla pri uresničevanju načrtov ter poudarila vaše talente in spretnosti.

Pripravljeni boste trdo delati, saj vas Mars navdaja s samozavestjo in elanom.

V naslednjih tednih boste imeli priložnost okrepiti svojo delovno etiko.

Rak

Polna luna v vodnarju vas lahko popelje v razmišljanje o prihodnosti, kar bo v vas prebudilo nemir. Naučila vas bo biti prisoten v trenutku. Namesto bega pred preteklostjo jo izkoristite za učenje in gradnjo prihodnosti.

Jupiter in Venera vam bosta pomagala osredotočiti se na sedanjost.

Mars in Pluton vas bosta morda gnala naprej, toda Venera vas bo prizemljila in naučila ceniti počasnejši napredek.

Lev

Polna luna v vodnarju vam bo morda odprla srce glede preteklih ljubezni in vam pomagala razumeti, kako se vaše srce spreminja v času tranzita Plutona. Zdaj je pravi trenutek za globlje vpoglede v to, kaj v ljubezni želite dati in sprejeti.

Če ste samski, bo nostalgija, ki jo prinaša ta luna, prebudila vaša čustva. Dnevnik, meditacija ali pisanje vam lahko prinese olajšanje in zdravljenje, Venera in Jupiter vam bosta pri tem v oporo.

Devica

Polna luna v Vodnarju vas bo navdihnila, da si zastavite nove osebne cilje in izboljšate svoje navade. To je odličen trenutek za spremembe, saj vas bo Saturn že kmalu znova postavil na preizkušnjo.

S podporo Venere in Jupitra boste dobili podporo okolice. Lahko boste okrepili obstoječe odnose ali ustvarili nove povezave.

Tehtnica

Pred vami je teden, poln notranje rasti. Vaš vladar, Venera, se približuje Jupitru, kar poudarja temo ljubezni. Polna luna vas spodbuja k ljubezni do sebe in večji neodvisnosti.

Odmaknite se od morebitne čustvene odvisnosti od drugih in se znova povežite s sabo.

Škorpijon

Polna luna v vodnarju vas uči, da odpustite zamere in okrepite sodelovanje z drugimi. Če želite doseči nove cilje, boste morali pokazati več strpnosti, modrosti in pripravljenosti na kompromis.

Konjunkcija Venere in Jupitra vam bo pomagala pri zdravljenju in obnovi pomembnih odnosov.

Strelec

V preteklih mesecih ste se morda borili z ustvarjalnim navdihom, toda polna luna v vodnarju vas spodbuja, da se osvobodite notranjega kritika. Bodite sami sebi največja opora.

Jupiter, vaš vladar, bo v konjunkciji z Venero, kar vam bo dalo več samozavesti. Izkoristite priložnost za raziskovanje svoje ustvarjalnosti.

Kozorog

Dogajajo se velike spremembe. Jupiter in Venera vam v odnose prinašata toplino, medtem ko vas polna luna vabi, da opustite bolečino preteklosti in se pripravite na novo, obetavno obdobje.

Odpustite sebi in drugim ter se pripravite pisati novo poglavje svojega življenja.

Vodnar

Polna luna v vašem znamenju vam prinaša priložnost za ponovni stik s samim sabo. Po zahtevnem tranzitu Saturna skozi vaše znamenje in s Plutonom v ozadju se zavedate, koliko ste se od leta 2021 naučili in koliko ste zrasli.

Čas je, da sprejmete svoje dosežke in uspehe. Venera in Jupiter vam bosta prinesla lahkotnost v vsakdan, hobiji bodo še posebej terapevtski.

Ribe

Luna v vodnarju vam lahko prinese globoko spoznanje o tem, kaj v življenju zares potrebujete. Vse se pripravlja na vstop Saturna v vaše znamenje naslednji mesec.

Zdaj je čas, da postavite temelje za to, kar želite ustvariti. Jupiter in Venera vam bosta pomagala pri komunikaciji in vam dodala optimizem v odnose, piše Your tango.