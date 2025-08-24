Pri težavah s spolnostjo pomaga karneol

Citrin vibrira s čakro sončnega pleteža, spodbuja osebno moč in samozavest, čisti avro, prinaša veselje, pomaga premagati depresijo in strahove. Ker je povezan s sončno energijo, je pomemben tudi v feng šuju. Njegova barva je rumena, rjavkasta, sivo rjava, prinaša energijo, obilje, rast. Odlično pomaga pri težavah prebavil, uravnava krvni sladkor, delovanje jeter, ledvic, vranice. Upočasnjuje pojav degenerativnih bolezni, zmanjšuje utrujenost in nam vrača energijo.

Karneol pa je povezan s spolno čakro, zato pomaga pri težavah, povezanih s spolnostjo, spodbuja psihično in fizično obnavljanje, spodbuja strast in čustva. Je oranžen, roza, rdeč ali rjav, njegova področja so vitalnost, ustvarjalnost, obnavljanje, spolnost. Odpravi izčrpanost, depresijo in tesnobo, spodbuja metabolizem in plodnost. S svojo življenjsko silo požene v ritem vse telesne procese. Posebej ga priporočajo pri astmi, bronhitisu in težavah s pljuči.