Preženite živčnost in se z globokim dihanjem sprostite

Ko smo napeti, nemirni, nervozni, globoko vdihujmo in zlasti izdihujmo: pravilen ritem dihanja prinaša mir, spokojnost in stabilnost. Za dodatno podporo si pripravimo sivkino kopel, kopamo se od 15 do 20 minut, potem gremo naravnost v posteljo.

Veliko gibanja na prostem zraku in zmerno sončenje pomagata, da telo dobi vitamin D, ki vpliva na izločanje hormonov. Če se spopadamo z depresijo, nosimo pisana oblačila, zlasti rumena in oranžna. Pazimo na držo: glava naj bo vzravnana, prsi potisnemo naprej. Predel sončnega pleteža naj zaradi mlahave drže in naprej nagnjenih ramen ne bo potisnjen navznoter, ampak ga s pokončno držo telesa odpremo. Izogibajmo se stresu ter poplavi dražljajev, negativnim in katastrofalnim novicam v medijih. Pozornost namenimo lepim stvarem in iščimo mir in sprostitev. Pomaga tudi čaj šentjanževke: žlico zelišča prelijemo s skodelico vrele vode, pokrijemo in pustimo stati sedem minut. Precedimo. Vsaj šest tednov pijemo tri skodelice na dan.