Preženite lenobo in ne odlašajte!

Ste tako nemotivirani, da si dovolite ves dan poležavati in odpoveste vse svoje obveznosti? Preprosto se ne morete spraviti v pogon in začeti početi stvari, ki bi jih morali ali jih imate na urniku? Lenoba je v družbi sicer neželena lastnost, ki jo spremlja krivda, toda za njo se pogosto skriva nekaj drugega - in seveda ne govorimo o potrebnem počitku kot naši osnovni potrebi.

V sodobnem svetu smo vsi kot pridne čebele nenehno naravnani na produktivnost in potrošništvo, težko se ustavimo, tako se nam zdi oddih nekaj nesprejemljivega. Toda ne vprašamo se, ali smo morda 'leni' zato, ker moramo upočasniti ritem in se obrniti navznoter. Druga vrsta lenobe, pravijo psihologi, je povezana z izogibanjem nečemu, kar nam prinaša neprijetna čustva, sram, strah in žalost.

Le če si priznamo pravi vzrok, lahko predelamo to blokado in gremo naprej. Zato se vedno, ko se vam nič ne da, najprej vprašajte, kaj potrebujete. Fizični odklop ali čas za soočenje s svojimi čustvi?