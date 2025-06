Preverjajte, poslušajte sebe in premislite ali kopičite materialne dobrine

Zadnja leta, v času prehoda v peto dimenzijo, smo po eni strani deležni spodbudnih sprememb, povezovanja, sodelovanja in večjega sočutja ljudi, po drugi se zdi, da zdaj tudi tema vse močneje pritiska na nas, tudi ko tega sploh ne opazimo. Guruji pravijo, da je namen stopnjevanja pritiska, da bi dokončno spregledali vse svoje sence, jih transformirali in pospremili v luč.

Pomislite, kje se v vaše življenje vtihotaplja tema, čeprav meditirate in se vam zdi, da ste duhovno ozaveščeni – ali ustvarjate ločenost v službenem kolektivu, opravljate, kopičite materialne dobrine, prezirate drugače misleče, se zavzemate za smrtno kazen – in ne za rehabilitacijo kriminalcev v družbi, ste nepotrpežljivi in se gnetete za sedež na avtobusu, se spogledujete z rasizmom, seksizmom, diskriminacijo ter sovražite svoje sosede. Vse to so namreč znaki, da ste padli na duhovnem izpitu in da se kljub poduhovljenosti v vaše življenje pogosto prikrade tema. Ko se razburjate in kritizirate, se niti ne zavedate, da je vse, kar doživljamo, manifestacija naše notranje energije – vse, kar nam ni všeč v svetu, je tisto, kar nam ni všeč pri nas samih, prav to pa je hkrati to, kar moramo spraviti nazaj v ravnovesje.

Šamani pravijo, da če se rodimo na Zemlji, imamo slej ko prej opravka s temo, ki pa jo dojemajo le kot eno od dimenzij, ki se hrani s strahom, pomanjkanjem in ločenostjo. Gre za izredno gosto energijsko vibracijo, v katero se lahko ujamemo, posrka nas vase, da se sinhroniziramo z njeno frekvenco, ki nato vpliva na našo realnost prek naših misli, besed in dejanj, s katerimi manipulira tema, da bi ustvarila še več teme.