Pretok energije je pomemben: moramo se razbremeniti in spraviti v ravnovesje

Številni mistiki, duhovni učitelji, razsvetljeni ljudje, fiziki in zdravilci verjamejo, da je vse, kar nas obdaja, nenehni pretok energije. Energija je vse v in okoli nas, zato je pomembno, kako skrbimo za svoje energijsko ravnovesje.

Ko smo uravnovešeni, se dobro počutimo, smo odprti, veseli, sproščeni, zdravi, dobivamo nove ideje in spoznavamo nove ljudi. Težave nastanejo, ko se zaradi stresa, negativnih čustev, dogodkov in nezdravih navad pojavijo energijske blokade, ki nas spravljajo v depresijo in tudi bolezen.

Ustvarjalni navdih

Neravnovesje si pomagajte odpraviti z zdravim življenjskim slogom in različnimi sprostitvenimi in energijskimi tehnikami. Vsak se zlahka napolni z energijo, ki je povsod okoli nas, da se dobro počuti, čeprav nas tega niso učili, pravijo duhovni učitelji. Ti tudi opozarjajo, da imamo lahko energije preveč, nakopičeni stres pa lahko vodi v bolezen, zato se moramo razbremeniti.

S pozitivno energijo se lahko napolnimo tudi ob ustvarjanju na kakršenkoli način. Tudi če nimate umetniških sposobnosti, lahko sledite denimo trendu pobarvank, saj se psihologi strinjajo, da obstaja kar nekaj prednosti, ki nam jih prinaša ustvarjalni navdih.