Prestavite se v drugo resničnost in vzdržujte višjo frekvenco

Pomembno je vedeti, kaj si želimo, da lahko spremenimo svojo realnost, stopimo iz matrice in postanemo svobodni, pomirjeni, sproščeni in avtentični, tudi v svetu, ki se okoli hitro spreminja, pravijo guruji. Matrica namreč želi, da mislimo, da smo omejeni le na svoje fizično telo, misli, čustva, da nimamo vpliva na svoje življenje, čeprav imamo v resnici svobodo in delujemo s svojo vibracijo.

Zavedamo se, da so čustva govorica našega telesa, ki nam nekaj sporoča, a se ne identificiramo z njimi. Realnost, ki jo živimo, je samo nekaj, kar izkušamo kot duša in kar lahko spremenimo v vsakem trenutku. Matrica nima cilja, človek v njej ne ve, kaj si želi. Ko si obljubi, da bo nekaj naredil zase, obljubo ves čas prelamlja. S tem mu padajo lastna vrednost, samozavest in ljubezen, zato je z lahkoto voden. Svoboden človek pa ima jasen cilj. Ve, kam gre, je kreativen, avtentičen, vsak dan se zaveda, da je tu, da izkusi samega sebe.

Svojo resničnost lahko zamenjamo, le če nekaj časa vztrajamo v določeni vibracijski strukturi. Denimo, da si želimo živeti v Franciji; ko pride želja, rezultat že obstaja, tako že poznamo svojo vibracijo tam. V hologramu, v katerem živimo, obstaja milijon različic nas. Ko začutimo željo, preverimo, ali je to res naša želja, ne nekaj, sugerirano od zunaj. Roko si položimo na prsni koš in se vprašamo, ali si želimo živeti tam – in srce nam zaigra.

Svojo željo moramo energijsko podpirati, da se bo začela uresničevati. FOTO: Sunnychicka/Getty Images

Potem pogledamo, kaj je potrebno, da pridemo tja. Začnemo s svojimi miselnimi vzorci – kako delujemo, razmišljamo, v kakšnem okolju smo. Kaj vse moramo spremeniti, da bomo živeli tam? Različica nas, ki tam živi, razmišlja drugače, ima drugačen značaj. Naš cilj je, da se preselimo z ene časovne linije na drugo, ki vibrira višje. Ko določimo cilj in sestavimo načrt, vemo, kaj bomo morali narediti drugače, da dobimo npr. več finančne varnosti za uresničenje želje.

Zato gremo v prihodnost, v novo različico življenja, v tisti hologram, da vidimo, kako tam delujemo. Začutimo jo in vidimo razliko. Nato stopimo iz cone udobja ter tu in sedaj začnemo misliti in se odločati drugače, tako življenje transformiramo v tisto, kamor gremo. Ko vzdržujemo višjo frekvenco, ne glede na to, da smo še vedno to, zunanje okolje ne vpliva več na nas, nanj se odzivamo drugače. Če nam nekaj ne gre, ne zapademo v jezo, pogledamo, kje lahko spremenimo pristop. Reagiramo pozitivno in konstruktivno.

Zunanje okoliščine nas vlečejo nazaj, zato ob izzivu vzdržujemo višjo frekvenco, da preidemo na novo časovno linijo – pojavijo se nove priložnosti, več sinhronosti, manj energije zapravljamo. Najboljši kazalnik, da smo na njej, je lahkotnost, povezana s ciljem. Vse se dogaja hitreje in vedno bolj resoniramo s sabo. Čeprav bi radi skočili v drugo realnost, moramo za to imeti strukturo, cilj in energijo, stati za svojo odločitvijo in se vsak dan povezovati z njim.