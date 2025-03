Preseganje omejitev: ko odstranimo blokade, lahko napredujemo

Ko pridobiš duhovno samozavest, se lažje odločaš, a hkrati veš, da nobena odločitev ni napačna, saj je treba tudi skreniti s poti in preizkušati 'obvoze', da ugotoviš, kaj si želiš in česa ne, uživati v napakah, saj so del procesa učenja, pravijo guruji. Tako ni katastrofa nič, kar se nam zgodi, saj vse, kar doživimo, spodbuja našo rast.

Najmočnejše nezavedno prepričanje večine ljudi je, da niso dovolj vredni. Nalagajo si krivdo, sram, strah jih je, bojijo se biti prizadeti, ranljivi … Slovenci smo še posebno navajeni na samoobtožbe, poudarjajo naši duhovni učitelji, ves čas pazimo, kaj bodo drugi rekli, in se čutimo manjvredne. V zadnjih letih so nekateri zelo napredovali, drugi pa nazadovali. Koronsko obdobje nas je osamilo, da smo imeli čas razmišljati o sebi. Iz njega smo lahko izšli duhovno močnejši. Če smo prej živeli prek sebe, smo se naučili ustaviti in prisluhniti, kaj nam sporočajo energije.

Trenutni družbeni trki dveh polov različnih prepričanj so preizkušnja, izziv, s katerim še vedno delamo. Problem je, da še vedno sprejemamo nasprotja, delitve česar koli na črno in belo, namesto da bi sprejeli, da kar koli samo je. Če čutimo, da je nekaj dobro za nas, tako tudi je. To je naša resnica. Če smo pri tem jezni na druge, gre za obsojanje. Pri tem se vključimo v polje tistega, ki ga obsojamo, očitano pa postane tudi naš problem, saj se sprožita projekcija in identifikacija.

Zato bi se morali, preden obsojamo, vprašati, kaj je tako narobe v našem notranjem svetu, da smo na nekoga jezni. Tistega, kar nas vznemirja, nimamo počiščenega pri sebi. Ko odstranimo blokade, se energija sprosti, človek lahko napreduje, posledično pa kreira druge stvari. Ker je drugačen, prihajajo v njegovo življenje druge stvari.