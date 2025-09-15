ASTRO

Prerokba Babe Vange za leto 2026: 2 astrološka znaka bosta plavala v denarju

Vse jima bo šlo kot po maslu.
Fotografija: FOTO: YouTube
FOTO: YouTube

S. N.
15.09.2025 ob 05:30
S. N.
15.09.2025 ob 05:30

Baba Vanga, bolgarska vedeževalka, katere besede se še vedno prenašajo z mešanico groze in upanja, je za leto 2026 napovedala nepričakovan finančni razcvet za dve horoskopski znamenji. In čeprav večina njenih prerokb zveni kot scenarij za apokaliptični film, ta napoved vliva upanje.

Kdo sta srečneža?

Po astroloških razlagah Vanginih besed sta znamenji, ki bosta doživeli nenaden preobrat na finančnem področju, Bik in Strelec.

Biki, znani po potrpežljivosti in vztrajnosti, bodo končno poželi sadove vsega, kar so leta vlagali. Ne le denarja, ampak tudi truda, čustev in časa.

Strelci pa vstopajo v obdobje širjenja, tako poslovnega kot duhovnega. Zanje se bodo odprla vrata, ki so bila do zdaj zaprta, denar pa bo pritekal iz smeri, na katere sploh niso pomislili.

Kaj to pomeni v praksi?

Za Bike to lahko pomeni nepričakovano dediščino, rast posla ali ponudbo, ki jim spremeni življenje. Za Strelce pa priložnost, da se končno podajo v projekte, ki so jih odlašali, ob podpori, ki bo prišla nepričakovano.

Pomembno je, da bosta obe znamenji pripravljeni prepoznati priložnost, ko se pojavi, saj ta ne bo potrkala dvakrat.

