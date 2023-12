Ritual za vstop v novo leto: Preglejte, kaj boste vzeli s seboj v 2024

Udobno se namestite, prižgite svečo in pokličite svoj višji jaz, angele in duhovne vodnike, na primer: »Angeli, prosim, blagoslovite me ob prehodu v novo leto. Dovolite mi, da pustim za sabo vse, kar me zadržuje na mestu in ovira. Prosim, prinesite mi jasnost, da lahko vidim svoje življenje in naj ta ritual podpre mojo pot v novem letu.«

Lahko sestavite podobno prošnjo, a čisto svojo. Nato nastavite štoparico na enajst minut, zaprite oči in zdrsnite v meditacijo. Enajstica je namreč število, povezano z višjo zavestjo. Umirjeno dihajte. Naslednjih enajst minut se posvetite pisanju v dnevnik.

Zapišite vrhunce minulega leta, padce, največje izzive in uspehe. Kaj ste se naučili? Kaj želite ohraniti in vzeti s sabo v prihodnost? Obkrožite vse, kar bi radi pustili za sabo. Zaprite oči, položite vse to v kroglo zlate svetlobe in jo predajte stvarniku s prošnjo, naj vse skupaj preobrazi v ljubezen. Nato obkrožite svoje dosežke in se odločite, s čim se boste nagradili zanje. Na koncu preglejte, kaj boste vzeli s seboj v 2024. Zataknite seznam na vidno mesto. Ritual zaključite s prekajevanjem od glave do peta, spredaj in zadaj, da osvobodite vse, kar želite spustiti. Odprite okno in očistite prostor.