Preprosti koraki za več energije in manj stresa

Globoko dihajte. Kisik popravlja in obnavlja celice ter skrbi za njihovo energijsko pretočnost. Vsak dan za tri minute lezite na hrbet, z rokami na spodnjem delu reber. Mirno globoko vdihujte in izdihujte. Opazujte svoj dih in se osredotočite nanj.

Pozorni bodite na svoje misli. Negativna misel je namreč kot kaplja barve, ki pade v vodo. Najprej jo rahlo obarva, če pa jih je več, postane voda temnejša. Enako je z umom, ki ga zastrupljajo negativne misli. Preženete jih lahko s preprosto tehniko osredotočanja nanje. Večkrat na dan si nastavite alarm na telefonu ali budilko.

Odločite se, kam naj gredo misli

Ustavite se in poglejte, kaj razmišljate in občutite. Ozavestite svoje misli, nato se odločite, ali jih želite spustiti, jih zamenjati s spodbudnejšimi ali vztrajati pri njih. Hkrati se čim večkrat povezujte z Zemljo. Hodite bosi. Telo je sestavljeno pretežno iz vode in mineralov, oboje pa dobro prevaja elektriko.

Čez dan se v nas nabere vedno več, saj uporabljamo telefone, brezžični internet, televizijo in nosimo sintetične materiale. Statična energija tako pogosto ostane v telesu, saj nam stik z Zemljinim površjem – ki je kot elektromagnetno cedilo, ki izniči te vplive – preprečujejo ovire, kot so čevlji, preproge, beton … Dnevno povezovanje z Zemljo bo pomagalo – ne samo proti posledicam stresa, tudi proti glavobolu in živčnosti se bosi sprehodite po travi ali pesku. Nato se ustavite, povežite z Zemljo, zaprite oči in si predstavljajte kaj lepega.